Чи залишиться Байден президентом США до кінця терміну: у Білому домі здивували заявою

Президент зумів забезпечити значне економічне зростання, найнижчий рівень злочинності за майже пів століття, а також розширення НАТО, стверджує Ендрю Бейтс.

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Байден успадкував після Трампа "економіку у вільному падінні" / Колаж: Главред, фото: multimedia.europarl.europa.eu

Президент США Джо Байден не планує достроково складати повноваження після рішення не брати участь у виборах 2024 року. Президент працюватиме, аби забезпечити нові історичні результати для країни. Про це заявив речник Білого дому Ендрю Бейтс, пише CNN.

За словами речника, Байден успадкував від свого попередника Дональда Трампа "економіку у вільному падінні, зростання показників насильницьких злочинів та ослаблені альянси". Попри це, президент зміг забезпечити значне економічне зростання, найнижчий рівень злочинності за останні пів століття, а також розширення НАТО новими членами.

"Він планує завершити свій термін на посаді і забезпечити ще більше історичних результатів для американського народу", - зазначив Бейтс. відео дня

Наразі Байден перебуває на лікуванні вдома через підтверджений коронавірус і не має запланованих заходів на понеділок.

Дебати Байдена і Трампа - що відомо 27 червня у США відбулися перші дебати між президентом США Джо Байденом і кандидатом на цю посаду від Республіканської партії Дональдом Трампом. За оцінками глядачів та експертів, чинний глава Білого дому провалив їх, а явним переможцем став республіканець. І це попри те, що Трампа "спіймали" одразу на тридцяти неправдивих заявах. У Байдена таких було всього дев'ять. Опитування Wall Street Journal показало, що Трамп перемагає Байдена з різницею 48% проти 42%, а опитування New York Times/Siena показало, що перевага Трампа над Байденом збільшилася на три пункти до 49% проти 43%. Згідно з даними опитування Ipsos і вебсайту 538, попри перемогу Трампа над Байденом у першому турі дебатів із показниками 60% проти 21%, обидва кандидати майже не втратили свої електоральні позиції. Демократи можуть достроково висунути кандидатуру Джо Байдена на президентські вибори у США, щоб припинити внутрішньопартійні розмови про його заміну після виступу на дебатах із його опонентом Дональдом Трампом. За словами співрозмовників видання Bloomberg, це може статися вже 21 липня, коли відбудеться засідання комітету партії. Президент США Джо Байден заявив співробітниками своєї виборчої кампанії, що не планує йти з президентських перегонів і продовжить боротьбу за другий термін у Білому домі.

Вибори у США - рішення Байдена про вихід із президентських перегонів

Нагадаємо, 21 липня президент США Джо Байден оголосив про своє рішення не брати участь у президентських перегонах 2024 року. Він заявив, що це правильне рішення і він зосередиться на завершенні своєї каденції. Водночас Байден висловив підтримку віцепрезидентці Камаллі Гарріс як новому кандидату від демократів.

Також 17 липня Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19 і заявив, що перебуватиме в ізоляції до одужання. Рішення чинного президента США про вихід із передвиборчих перегонів стало сюрпризом для Білого дому, оскільки вони не бачили жодних ознак того, що він переглядає свою участь у виборах.

Як повідомляв Главред, віцепрезидент США Камала Гарріс заявила про свій намір виграти номінацію від Демократичної партії на виборах президента. Вона висловила подяку за підтримку Джо Байдена і підкреслила, що разом із командою боротиметься за перемогу на виборах.

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