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Ймовірна кандидатка в президенти США: що відомо про Камалу Гарріс

Марія Николишин
22 липня 2024, 08:44
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Гарріс стала першою в історії США жінкою — віцепрезидентом США, а також першою людиною афроамериканського та азійсько-американського походження на цій посаді.
Ймовірна кандидатка в президенти США: що відомо про Камалу Гарріс
Що відомо про Камалу Гарріс / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Віце-президент США Камала Гарріс після заяви Байдена про зняття його кандидатури з виборів заявила, що збирається виграти номінацію від американської Демократичної партії на балотування на пост кандидата в президенти.

"Для мене велика честь отримати підтримку президента, і я маю намір заслужити та виграти цю номінацію", - зазначила Гарріс. Главред розповідає, що важливо знати про Гарріс.

Хто така Камала Гарріс

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Камала Деві Гарріс народилася 20 жовтня 1964 року в Окленді (штат Каліфорнія) у родині вчених, які імігрували в США з Індії та Ямайки. Отримала ступінь бакалавра економіки та політичних наук в Університеті Говарда у Вашингтоні. Згодом навчалася в Каліфорнійському університеті в Берклі, де захистилася як магістр з юриспруденції.

З 1990 року Камала Гарріс працювала в прокуратурі округу Аламіда в Окленді. Вела справи, пов'язані з сексуальними злочинами.

Потім вона зайняла посаду в офісі окружного прокурора Сан-Франциско. Спеціалізувалася на боротьбі з підлітковою проституцією. Домоглася, щоб правоохоронні органи розглядали неповнолітніх проституток як жертв злочинів і замість тюрми відправляли в реабілітаційні центри.

У 2003 році Гарріс виграла вибори на посаду окружного прокурора Сан-Франциско. За час її роботи загальний показник покарання за злочини зріс із 52% до 67%, що було найвищим за десятиліття.

У 2010 році Камала Гарріс була обрана генеральним прокурором Каліфорнії. Вона стала першою жінкою прокурором, ямайсько-американським та індійсько-американським генеральним прокурором у Каліфорнії.

Паралельно з роботою в генпрокуратурі Камала Гарріс розвивала політичну кар'єру. У 2016-му здобула перемогу у перегонах за крісло сенатора від штату Каліфорнія.

У 2019 році Камала Гарріс оголосила про свою участь у президентських перегонах. Деякий час була серед лідерів праймеріз Демократичної партії, однак врешті не змогла зберегти цю популярність, знялася з виборів та підтримала кандидатуру Джо Байдена.

2020 року Джо Байден обрав її своєю кандидаткою на посаду віцепрезидента, у листопаді Байден та Гарріс перемогли на виборах. Гарріс стала першою в історії США жінкою — віцепрезидентом США, а також першою людиною афроамериканського та азійсько-американського походження на цій посаді.

Позиція Гарріс щодо України

Віцепрезидентка США засудила окупацію Криму та російське вторгнення на Донеччину та Луганщину. У лютому 2022-го, коли Росія повномасштабно вторгнулась в Україну, вона наголошувала, що українці борються не лише за захист домівок та сімей, а й захист демократії та свободи. Вона також закликала Конгрес ухвалити допомогу Україні, коли там виникла із цим затримка.

У червні Гарріс очолила американську делегацію на Глобальному саміті миру у Швейцарії. Тоді вона наголосила, що США й надалі захищатимуть демократичні цінності та протистоятимуть диктаторам.

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