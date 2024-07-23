'Є серйозна фора': експерт сказав, чи зможе Харріс переграти Трампа на виборах у США

Західні медіа давали Трампу до +9% переваги над Байденом, але у випадку з Камалою Харріс шанси обох кандидатів у президенти США рівні. Необхідно провести нові дебати між Трампом і Харріс, щоб зрозуміти їхні реальні позиції. Про це в інтервʼю Главреду розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.
"У Трампа є досвід, коли його суперником була Хіларі Клінтон. Тому і тут не варто поспішати з висновками, адже не факт, що фактор жінки зіграє на руку Камалі Харріс. Швидше за все, американці будуть оцінювати її з точки зору яскравості кампанії, проголошуваних меседжів тощо. Але Камала Харріс – доволі яскрава персона. До того ж, вона набагато молодша..." - наголосив він.
Клочок також зазначив, що, хоча Трамп має досвід у боротьбі з Хіларі Клінтон, віковий фактор зараз може стати вирішальним. Трамп, якому вже 78 років, може зіткнутися з труднощами, оскільки молодші кандидати, такі як Харріс, мають перевагу.
"Коли Трамп змагався з Клінтон, віковий ценз не був дуже потужним, то зараз він є визначальним. На секундочку, Трампу 78 років, а в 2016 році та зараз – це дві різні людини, адже вік бере своє. Тому у Камали Харріс є серйозна фора в плані віку", - додав політичний експерт.
Хто такий Валерій Клочок
Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби.
З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.
З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".
З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому.
З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії.
З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії.
З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства.
З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання.
2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу.
З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання.
З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.
Вибори у США - рішення Байдена про вихід із президентських перегонів
Нагадаємо, 21 липня президент США Джо Байден оголосив про своє рішення не брати участь у президентських перегонах 2024 року. Він заявив, що це правильне рішення і він зосередиться на завершенні своєї каденції. Водночас Байден висловив підтримку віцепрезидентці Камаллі Гарріс як новому кандидату від демократів.
Також 17 липня Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19 і заявив, що перебуватиме в ізоляції до одужання. Рішення чинного президента США про вихід із передвиборчих перегонів стало сюрпризом для Білого дому, оскільки вони не бачили жодних ознак того, що він переглядає свою участь у виборах.
Як повідомляв Главред, віцепрезидент США Камала Гарріс заявила про свій намір виграти номінацію від Демократичної партії на виборах президента. Вона висловила подяку за підтримку Джо Байдена і підкреслила, що разом із командою боротиметься за перемогу на виборах.
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