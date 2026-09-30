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Відключення світла повертаються: як діятимуть графіки 1 жовтня

Інна Ковенько
30 вересня 2026, 21:46
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Ситуація в енергосистемі може змінюватися, а час і обсяг застосування відключень за конкретною адресою слід уточнювати.
Графіки відключення світла на 1 жовтня
Графіки відключення світла на 1 жовтня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • В Україні 1 жовтня запровадять погодинні відключення світла
  • Відключення діятимуть вранці та ввечері - по 0,5 черги
  • Промисловість і бізнес обмежать у споживанні з 08:00 до 21:00

У четвер, 1 жовтня, в окремих регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Також діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Причиною запровадження графіків стала складна ситуація в енергосистемі після російських атак на енергетичні об’єкти. Про це повідомили в Укренерго.

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Зазначається, що через складну ситуацію в енергосистемі обмеження споживання в окремих регіонах діятимуть із 08:00 до 21:00.

Погодинні відключення для всіх категорій споживачів діятимуть з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 21:00. Обсяг обмежень становитиме 0,5 черги.

Окремо для промисловості та бізнесу запровадять графіки обмеження потужності. Вони діятимуть із 08:00 до 21:00.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторівсистем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - наголосили в компанії.

Відключення світла повертаються: як діятимуть графіки 1 жовтня
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Чи витримає енергосистема терор РФ взимку

Главред писав, що за словами народного депутат від фракції "Слуга народу" Сергія Нагорняка, Україна готується до чергового складного опалювального сезону в умовах постійної загрози з боку Росії.

Втім, попри всі побоювання, майбутня зима з точки зору енергозабезпечення може виявитися суттєво легшою за попередні. Ключовими факторами, які дозволять пройти зимові холоди з меншими втратами та обмеженнями для споживачів, є поточний стан вітчизняної генерації та комплексна підготовка енергомереж до можливих надзвичайних ситуацій.

Водночас він закликав не плекати ілюзій щодо намірів Росії чи можливих домовленостей у кулуарах.

Удари РФ по енергетичних об'єктах - останні новини

Главред писав, що РФ почала масовано атакувати енергетичну інфраструктуру України. У ніч на 30 вересня ворожі ракети та дрони вдарили по енергетичних об'єктах у Києві, області та інших регіонах. Як заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, починаючи з літа фактично не було й дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру. Але настільки масована й комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону.

Нагадаємо, після нічної атаки України 30 вересня монітори повідомили, що російська окупаційна армія розпочала кампанію, метою якої є знищення української енергосистеми.

Раніше повідомлялося що Росія 24 вересня атакувала енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого були знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Одеській та Вінницькій областях.

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Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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