Відключення світла повертаються: як діятимуть графіки 1 жовтня

Що відомо:
- В Україні 1 жовтня запровадять погодинні відключення світла
- Відключення діятимуть вранці та ввечері - по 0,5 черги
- Промисловість і бізнес обмежать у споживанні з 08:00 до 21:00
У четвер, 1 жовтня, в окремих регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Також діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Причиною запровадження графіків стала складна ситуація в енергосистемі після російських атак на енергетичні об’єкти. Про це повідомили в Укренерго.
Зазначається, що через складну ситуацію в енергосистемі обмеження споживання в окремих регіонах діятимуть із 08:00 до 21:00.
Погодинні відключення для всіх категорій споживачів діятимуть з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 21:00. Обсяг обмежень становитиме 0,5 черги.
Окремо для промисловості та бізнесу запровадять графіки обмеження потужності. Вони діятимуть із 08:00 до 21:00.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторівсистем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - наголосили в компанії.
Чи витримає енергосистема терор РФ взимку
Главред писав, що за словами народного депутат від фракції "Слуга народу" Сергія Нагорняка, Україна готується до чергового складного опалювального сезону в умовах постійної загрози з боку Росії.
Втім, попри всі побоювання, майбутня зима з точки зору енергозабезпечення може виявитися суттєво легшою за попередні. Ключовими факторами, які дозволять пройти зимові холоди з меншими втратами та обмеженнями для споживачів, є поточний стан вітчизняної генерації та комплексна підготовка енергомереж до можливих надзвичайних ситуацій.
Водночас він закликав не плекати ілюзій щодо намірів Росії чи можливих домовленостей у кулуарах.
Удари РФ по енергетичних об'єктах - останні новини
Главред писав, що РФ почала масовано атакувати енергетичну інфраструктуру України. У ніч на 30 вересня ворожі ракети та дрони вдарили по енергетичних об'єктах у Києві, області та інших регіонах. Як заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, починаючи з літа фактично не було й дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру. Але настільки масована й комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону.
Нагадаємо, після нічної атаки України 30 вересня монітори повідомили, що російська окупаційна армія розпочала кампанію, метою якої є знищення української енергосистеми.
Раніше повідомлялося що Росія 24 вересня атакувала енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого були знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Одеській та Вінницькій областях.
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Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
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