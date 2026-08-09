"Небезпечна ситуація": у Туреччині натякнули, що РФ може застосувати ядерну зброю

У Туреччині назвали умову, за якої Росія може завдати ядерного удару по Україні.

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У Туреччині натякнули, що РФ може застосувати ядерну зброю / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Що сказав Хакан Фідан:

Росія може застосувати ядерну зброю у разі екзистенційної загрози

Світова спільнота має зупинити війну

Росія може вдатися до застосування ядерної зброї проти України, якщо ситуація у війні стане для Кремля критичною і Москва опиниться у безвихідному становищі. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє Clash Report.

За словами глави турецького МЗС, такий сценарій можливий у разі, якщо війна на виснаження перестане обмежуватися лінією фронту і почне серйозно зачіпати російський тил.

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Фідан зазначив, що в разі виникнення для Росії екзистенційної загрози керівництво країни може зважитися на застосування "останнього варіанту". Судячи з контексту заяви, йдеться про ядерну зброю.

"Питання зводиться до того, чи виживе країна, чи ні. Доведеться використовувати будь-які наявні в розпорядженні засоби. Якщо руйнування досягнуть такого рівня, Росія може вдатися до останнього доступного варіанту", - сказав він.

Фідан заявив, що ця тема вже обговорювалася під час його контактів із російською та західною сторонами.

"Це питання теж може постати, оскільки говорили, що зараз цього вимагає громадськість. Це небезпечна ситуація. Усе, про що люди кажуть, що не станеться, зрештою відбувається", - додав дипломат.

Підсумовуючи, він наголосив, що міжнародній спільноті потрібно будь-що-будь втрутитися й зупинити війну, оскільки вона поширюється як географічно, так і з точки зору цілей та методів, додає Anadolu.

За словами Фідана, війна РФ проти України може перейти на ще вищий рівень, тому цієї ситуації потрібно уникнути.

Чи існує загроза ядерного сценарію - коментар експерта

Секретар Форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова оцінила ймовірність того, що Кремль може вдатися до ескалації війни у разі загрози втрати окупованого Криму. В інтерв’ю "Главреду" вона висловила думку, що додаткових важелів для істотного загострення ситуації, окрім політичної впертості, у Володимира Путіна фактично не залишилося.

На її думку, російському диктатору навряд чи вдасться домогтися безпосередньої участі білоруської армії у війні проти України. Експертка вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зосереджений насамперед на власних внутрішніх проблемах і не зацікавлений у відкритому втягуванні своєї країни в бойові дії.

Курносова також зазначила, що, крім адміністративних ресурсів, у Кремля немає дієвих інструментів для кардинальної зміни ситуації на свою користь.

"Що стосується ядерної зброї, то категорично проти її застосування виступає Китай. А без китайської підтримки сьогоднішня Росія просто не зможе", - підсумувала Курносова.

Ядерні погрози РФ - останні новини на цю тему

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Главред", військовий експерт Іван Ступак заявив, що ядерна загроза з боку Білорусі є вигадкою для шантажу Заходу, і доказів наявності зброї поки що немає. Він пояснив, що немає доказів наявності ядерної зброї на території Білорусі. За його словами, білоруська армія не має доступу до обслуговування боєголовок, і ймовірність реального удару з боку Москви дорівнює нулю.

Водночас військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що застосування ядерної зброї з боку Росії малоймовірне і для України це не очікуваний варіант дій противника. Він підкреслив, що ядерна зброя не буде застосована через відсутність ефекту несподіванки та наявність у України засобів ураження. Експерт також навів дані про наявність у Росії 11 атомних станцій і 35 діючих енергоблоків, які можуть постраждати в разі ударів.

Reuters повідомляло, що російські ультранаціоналісти, яких називають "яструбами", закликають Кремль до більш жорстких дій проти України. Агентство пише, що вони закликають до ядерних ударів і повної мобілізації. За даними Reuters, серед вимог були удари по урядових об’єктах у Києві, ліквідація президента України та заяви Костянтина Малофєєва про війну "усіма доступними засобами".

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Про особу: Хакан Фідан Хакан Фідан - турецький дипломат, міністр закордонних справ Туреччини, екс-голова національної розвідки Туреччини, пише Вікіпедія. Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну брав участь у переговорах щодо обміну військовополоненими між Україною та РФ. Так, у жовтні 2022 року глава Офісу президента України Андрій Єрмак дякував Фідану "за сприяння звільненню 215 військових та забезпечення умов для захисників "Азовсталі" в Туреччині".

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