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Закликав до ядерного удару по Україні: СБУ оголосила підозру режисеру з РФ

Віталій Кірсанов
30 липня 2026, 17:57
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У інтерв’ю російським ЗМІ Володимир Бортко запропонував керівництву РФ завдати по Україні удару тактичною ядерною зброєю.
СБУ висунула підозру режисерові Володимиру Бортку
СБУ оголосила підозру режисерові Володимиру Бортку / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • Бортко використовував аудиторію російських телеканалів для поширення пропаганди
  • Бортко заперечує українську державність

Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора заочно повідомила про підозру російському режисеру, сценаристу та колишньому депутату Державної думи РФ Володимиру Бортко. За даними слідства, він публічно виправдовував повномасштабну агресію Росії проти України та закликав застосувати проти країни тактичну ядерну зброю. Про це йдеться у повідомленні СБУ у Telegram-каналі.

Бортко використовував багатомільйонну аудиторію російських телеканалів та інтернет-платформ для поширення кремлівської пропаганди та підтримки війни.

відео дня

В інтерв’ю російським пропагандистським ЗМІ режисер пропонував військово-політичному керівництву РФ завдати по Україні удару тактичною ядерною зброєю.

У СБУ нагадали, що Бортко є режисером і автором таких відомих російських проєктів, як "Собаче серце", "Майстер і Маргарита", "Бандитський Петербург" та "Вулиці розбитих ліхтарів". Крім того, з 2011 по 2021 рік він був депутатом Держдуми РФ, де відкрито підтримував анексію Криму, а також окупацію частини Донецької та Луганської областей.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення Бортко неодноразово виступав в ефірі російських телеканалів, заперечував українську державність і закликав до повної окупації території України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру за статтею 436 Кримінального кодексу України ("Пропаганда війни"), а також за частиною 3 статті 436-2 ("Виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України та героїзація її учасників із використанням засобів масової інформації").

У СБУ зазначили, що тривають заходи, спрямовані на притягнення Володимира Бортка до відповідальності за злочини проти національної безпеки України. Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

СБУ висунула підозру режисерові Володимиру Бортку
СБУ оголосила підозру режисерові Володимиру Бортку / Фото: t.me/SBUkr
Що відомо про СБУ
Що відомо про СБУ / Главред - інфографіка

Підозри СБУ - головне:

Зазначимо, як повідомляв Главред, російський співак Ярослав Дронов (псевдонім Shaman) заочно отримав підозру за публічну підтримку та пропаганду війни Росії проти України. Дронов входить до кола підконтрольних Кремлю естрадних виконавців. Він регулярно виступає на концертах і масових акціях, спрямованих на підтримку Володимира Путіна та окупаційних угруповань РФ.

Російському реперу Тіматі, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, СБУ також заочно повідомила про підозру.

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Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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