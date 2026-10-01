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Ситуація загострюється: окупанти мають просування на ключовому напрямку фронту

Інна Ковенько
1 жовтня 2026, 00:20
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Армії РФ вдалося розширити зону контролю на Покровському напрямку.
Ворог просунувся на Покровському напрямку
Ворог просунувся на Покровському напрямку / Колаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Головне:

  • Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій
  • Окупанти просунулися на Покровському напрямку

Аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Російські війська просунулися на Донеччині.

Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили у середу, 30 вересня.

відео дня

Де просунувся ворог

За даними аналітиків, на Покровському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу селища Шевченко Добропільської міської громади Покровського району.

Крім того, окупанти мають успіхи поблизу міста Білицьке Добропільської міської громади Покровського району.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Білицького та Шевченка", - йдеться в повідомленні.

Ситуація загострюється: окупанти мають просування на ключовому напрямку фронту
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, Сили оборони України нещодавно просунулися на південний схід від Оріхова.Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Крім того, ЗСУ, ймовірно, витіснили російські розвідувальні групи з позицій на південний захід від Дружківки.

Нагадаємо, аналітики DeepState заявили, що Сили оборони України звільнили нові населені пункти в Донецькій області. Українські військові взяли під контроль Ридкодуб, Нове та Катеринівку. Також захисники відновили контроль поблизу Новомихайлівки та Липового.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська досягли нових результатів на Лиманському напрямку в Донецькій області в рамках операції "Вівальді". Крім того, підрозділи Десантно-штурмових військ успішно виконують завдання в рамках ще однієї операції активної оборони.

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Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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