Унікальна операція: ГУР вивело з ладу корабель Балтійського флоту РФ - перші деталі

Ремонт корабля російського Балтійського флоту буде технічно складним та дороговартісним, зазначили в ГУР.

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ГУР знешкодили вже другий корабель Балтійського флоту РФ за півроку / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

Під час успішної операції ГУР МО України було виведено з ладу тральщик Балтійського флоту РФ "Олександр Обухов". Судно, яке базувалося у Балтійську та готувалося до бойового чергування, отримало серйозні пошкодження. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України у Telegram.

За даними ГУР, внаслідок незрозумілого пошкодження в газоході в двигун потрапила вода, що призвело до його несправності.

"Тепер російський тральщик став на капітальний ремонт, і це може виявитись серйозною проблемою ― пошкоджений двигун М-503 доволі дефіцитна річ. Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний та дороговартісний", - зазначили в ГУР. відео дня

Дивіться відео операції ГУР із знешкодження корабля Балтійського флоту РФ:

Фото: скріншот

У розвідці зазначили, що цей корабель нещодавно, у липні цього року, пройшов ремонт у Санкт-Петербурзі.

Крім того, в ГУР нагадали, що це вже другий корабель Балтійського флоту, який виведено з ладу за останні півроку. Раніше, у квітні 2024 року, внаслідок операції ГУР МО "Рибалка" був пошкоджений ракетний катер "Сєрпухов".

Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 червня під час військових навчань у Баренцовому морі на російському великому протичовновому кораблі "Адмірал Левченко" виникла пожежа. На борту перебували кілька сотень членів екіпажу. Про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Крім того, Генеральний штаб України офіційно підтвердив ураження українськими військовими російського ракетного корабля "Циклон" у ніч на 19 травня.

Також Військово-морські сили ЗСУ заявили про знищення морського тральщика Чорноморського флоту РФ "Ковровець" у ніч на 19 травня.

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