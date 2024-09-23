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Аеродроми, кораблі та системи ППО: ЗСУ вибили сотні цілей на території РФ

Олексій Тесля
23 вересня 2024, 20:18
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Удари України змусили РФ перебазувати літаки на аеродроми від кордону.
Аеродроми, кораблі та системи ППО: ЗСУ вибили сотні цілей на території РФ
Україна знищує цілі на території РФ / колаж: Главред, фото: pexels, скріншот: відео

Сили оборони України знищили російську техніку на понад $15 млрд завдяки бойовій системі Міноборони DELTA, заявив міністр оборони Рустем Умеров.

"Наші дрони показали, що таке справжнє moscow never sleeps. Сьогодні українські дрони літають більш ніж на 1000 км, долітають до Мурманська і Надволжя, знищують російські нафтопереробні заводи і аеродроми", - написав він у своїй колонці для Forbes Ukraine.

Водночас очільник Міноборони уточнив, що Україна першою у світі запровадила технологію "рою дронів" і назвав кількість уражених об'єктів на території РФ.

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"Тільки за останній рік нам вдалося знищити або пошкодити понад 200 цілей на території ворога. Серед них пункти управління, аеродроми, кораблі, системи ППО і місця дислокації військового особового складу РФ. Ми змусили ворога перебазувати літаки на аеродроми від кордону на 250 км", - написав він.

Умеров також додав, що завдяки бойовій системі Міноборони DELTA Сили оборони знищили російську техніку більш ніж на $15 млрд.

Хто такий Рустем Умєров

Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".

У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про те, що дрони СБУ вразили склад із ракетами для Іскандерів і військовий аеродром РФ. На ураженому складі зберігалося артилерійське та ракетне озброєння для оперативно-тактичних ракетних комплексів РФ.

Нагадаємо, раніше розвідка Британії розповіла про удар по арсеналу в РФ. Потужні вибухи спричинили ланцюгову реакцію і величезну втрату снарядів.

Як повідомлялося раніше, СБУ взяла відповідальність за атаку на склад. За опублікованими даними, на полігоні зберігалися як ракети до С-300, так і артилерійські снаряди, а також "Іскандери" і північнокорейська балістика. Загалом - близько 30 тисяч тонн різних боєприпасів.

Аеродроми, кораблі та системи ППО: ЗСУ вибили сотні цілей на території РФ
/ Інфографіка Главред

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