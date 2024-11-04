ЗСУ вдарили по порту, пошкоджено корабель РФ: нові деталі вибухів у Бердянську

Сили оборони завдали критичних ударів по військовій логістиці російських військ в тимчасово окупованому Бердянську, Андрющенко розкрив деталі.

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ЗСУ завдали критичних ударів для російських військ - що вдалось уразити / Колаж Главред, фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua, скріншот із відео

Коротко:

ЗСУ завдали успішних ударів по залізниці та порту в Бердянську

Відомо про пошкодження російського корабля

Успішні удари українських військ по залізниці та порту в тимчасово окупованому Бердянську унеможливили їх використання для військової логістики росіян. Про це в ефірі 24 каналу повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Андрющенко висловив надію, що аналогічні атаки можуть бути здійснені на інших окупованих територіях, аби уповільнити просування російських військ і не дати їм розбудувати логістику.

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Також він зазначив, що внаслідок удару БпЛА 31 жовтня був пошкоджений російський корабель, і зараз порт у Бердянську стоїть порожнім.

"З 31 жовтня окупанти почали їх виводити з порту, в тому числі те судно, яке пошкоджено. Електропостачання було фактично знищено через влучання в підстанцію, яка теж ймовірно була однією з цілей, бо через виведення її з ладу знеструмлюється робота Бердянського порту, унеможливлюються вантажно-розвантажувальні роботи", – пояснив Андрющенко.

Наразі на місці удару тривають ремонтні роботи, однак тривалість їх проведення невідома. Радник міського голови Маріуполя повідомив, що під час атаки на порт постраждали окупанти, адже удар припав на промислові склади.

За словами Андрющенка, ця атака виявилася доволі успішною та надихає українців на окупованих територіях.

"Тепер бачимо цілеспрямовану роботу українських Сил оборони разом з нашим партизанським рухом зі знешкодження логістики ворога. Удар по порту – це фінальна точка в ланцюгу", – зазначив Андрющенко.

Він також нагадав, що 27 жовтня було підірвано залізничний міст, що з’єднував Бердянськ і Токмак, який забезпечував логістику до порту. Це пошкодження унеможливило використання порту та залізниці для військових потреб окупантів.

Крім того, біля Токмака 27 жовтня було уражено потяг з автоцистернами, який перевозив паливо, внаслідок чого декілька цистерн було повністю знищено. Андрющенко вважає, що всі події 27 і 31 жовтня є частинами єдиного ланцюга, спрямованого на підрив російської військової логістики.

Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Вибухи в бердянську - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 31 жовтня в тимчасово окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, у місті через атаки дронів виникли перебої зі світлом.

Раніше, 28 жовтня, представники Головного управління розвідки Міноборони України спільно з рухом опору успішно здійснили диверсію в Бердянську, підірвавши залізничний міст, який російські військові використовували для транспортування військових вантажів.

2 жовтня в Бердянську знайшли мертвим суддю Віталія Ломейка, який співпрацював з окупантами. Його автомобіль вибухнув неподалік міського порту, повідомило Головне управління розвідки України.

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