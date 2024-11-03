Вдарили тричі і добили: ГУР знищили найсучасніший корабель РФ - деталі операції

В ГУР розкрили нові деталі знищення корабля Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов", яке відбулось в березні 2024 року біля протоки Босфор.

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ГУР знищили найсучасніший корабель РФ - деталі операції / Колаж Главред, фото: скріншот із відео ГУР

Коротко:

В ГУР розкрили деталі найважчої операції із знищення корабля "Сергій Котов"

Чорноморський флот зараз повністю заблокований і не виконує жодних завдань

Найскладнішою операцією спецпідрозділу ГУР Group 13 у Чорному морі стало знищення російського судна "Сергій Котов", яке двічі зазнало ураження біля протоки Босфор до остаточного знищення у березні цього року. Про це розповів командир підрозділу з позивним "Тринадцятий" в ефірі телемарафону, зазначивши, що "Сергій Котов" був найновішим і найсучаснішим зі знищених російських кораблів спецпідрозділом ГУР.

"Це наша третя робота по ньому, ми до цього двічі уражали в районі Босфору. Тому я думаю, що це поки що найскладніша робота", – сказав командир Group 13.

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"Тринадцятий" наголосив, що під час операцій для ураження важливих об'єктів його спецпідрозділ зазвичай використовує однакову кількість дронів, хоча конкретну кількість не розкрив.

Він також зазначив, що попри дворазову зміну командування Чорноморського флоту Росії, планування операцій суттєво не ускладнилося. Водночас російські військові кораблі наразі не виходять у відкрите море.

"Ми продовжуємо роботу для того, щоб все-таки їх діставати в місцях базування. Це важче, я згоден. Але пам'ятаєте, коли вони блокували зерновики? Коли в нас абсолютно портова інфраструктура була повністю заблокована? Зараз ми здійснили це з ними. Єдине, чим ми відрізняємося від них, ми не чіпаємо цивільні судна", – зауважив "Тринадцятий".

"Тринадцятий" додав, що Чорноморський флот Росії повністю заблокований і не виконує своїх завдань.

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ. У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи. У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря. Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

Удари по кораблях РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 7 жовтня під час успішної операції ГУР Міноборони України було виведено з ладу тральщик Балтійського флоту РФ "Олександр Обухов". Судно, яке базувалося в Балтійську і готувалося до бойового чергування, отримало серйозні пошкодження, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

10 червня великий протичовновий корабель РФ "Адмірал Левченко" загорівся під час військових навчань у Баренцовому морі. На борту корабля перебувало кілька сотень членів екіпажу. Про це заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Також Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського ракетного корабля "Циклон" у ніч на 19 травня.

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