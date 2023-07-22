Між "вежами Кремля" змінився баланс сил: в ISW пояснили арешт Гіркіна

Хоча конкретні зв'язки Гіркіна невідомі, репресії проти ультранаціоналістичних діячів є публічним проявом змін у силовій політиці Кремля.

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Покровителі Гіркіна, ймовірно, втратили прихильність Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Арешт ексватажка "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в Росії може бути публічним проявом зміщення балансу сил між кремлівськими угрупованнями. Аналітики Інституту вивчення війни припустили, що збитків зазнає Федеральна служба безпеки, в якій той служив.

За версією аналітиків ISW, повстання ПВК "Вагнер", ймовірно, змінило баланс сил в Кремлі, потенційно позбавивши деяких покровителів, зокрема покровителя Гіркіна, прихильності Путіна і, отже, частини їхньої влади.

Зазначається, що хоча конкретні зв'язки Гіркіна залишаються невідомими, нещодавні репресії проти ультранаціоналістичних діячів, ймовірно, є публічним проявом значних змін у силовій політиці Кремля.

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Арешт Гіркіна-Стрєлкова в Росії

21 липня стало відомо, що працівники ФСБ затримали Ігоря Стрєлкова, який у 2014 році керував військами самопроголошеної "ДНР". У його квартирі співробітники Слідчого комітету провели обшук.

Пізніше в Мережі з'явилися перші кадри після затримання Гіркіна із зали суду.

Увечері цього ж дня Гіркін був заарештований на 2 місяці – до 18 вересня. Його звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності за допомогою інтернету. Гіркіну загрожує до 5 років в'язниці.

Також під час пікету на підтримку затриманого екслідера бойовиків у Москві біля будівлі суду затримали колишнього "губернатора ДНР" Павла Губарєва, який є найближчим соратником Ігоря Стрєлкова (Гіркіна).

Російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман назвав умову, за якої Гіркіна можуть відпустити на свободу.

"Якщо він кровно пообіцяє, що замовчить, або, навпаки, співатиме Путіну дифірамби, то, можливо, його і випустять. Але щоб людина в "пабліку", живучи в Росії та маючи сотні тисяч підписників дозволяла собі такі жорсткі й, можна сказати, образливі випади проти Путіна, то такого в нинішній Росії більше не дозволять", - сказав Ейдман в інтерв'ю Главреду.

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