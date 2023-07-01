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"Ви там зовсім очманіли?": Гіркін в істериці спрогнозував нові бунти в РФ

Альона Вороніна
1 липня 2023, 18:23 оновлено 1 липня, 18:44
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Терорист накинувся на Путіна і вимагає покарання для Пригожина за військовий заколот в Росії
Владимир путин, Игорь Гиркин
Гіркін в істериці спрогнозував нові бунти в РФ/ скрін

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) закотив істерику і вимагає покарання для власника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина за військовий заколот у країні-агресорці Росії.

Терорист у звичній для нього істеричній манері почав заявляти, що в Росії можуть спалахнути й інші бунти, адже Пригожина за його нещодавній заколот не було покарано. Відповідне відео з істерикою Гіркіна з’явилося у мережі.

"Ну, я не знаю випадків, коли вже висланий за кордон керівник заколоту абсолютно спокійно прилітає назад, робить тут свої справи і ніхто на нього не звертає увагу. Ви там зовсім очманіли на Старій площі (саме там розташована адміністрація російського диктатора Путіна – ред.), друзі? Я розумію звісно, що у вас мозку ніколи особливо не було, та й той пронюхали білим порошочком. Але ви фактично провокуєте наступні бунти", – розчаровано поскиглив Гіркін.

відео дня

При цьому він почав нагнітати атмосферу й заявив, що заколотом Пригожина усе не закінчиться. Гіркін наголосив, що російські владу ненавидить вся армія.

"Ви що, думаєте, що цим все закінчиться? Вся армія вас ненавидить, вся армія ненавидить Шойгу, вся армія ненавидить Герасимова. Ви що, думаєте пан Золотов, який втік з Москви, зупинить армію, яка піде на вас?", – сказав він.

За його словами, Пригожина нібито російська армія не підтримала, тому що він серед російських військових не має авторитету. А, мовляв, якщо на чолі повстання стоятиме якась інша людина, то її російська окупаційна армія може підтримати, вважає терорист.

"Цього разу не пішли і значною мірою не підтримали, тому що пан Пригожин не користується в армії авторитетом, принаймні у більшості військових. Він занадто багато поганих речей наговорив, причому не на конкретних військових, а на всю армію загалом. А якщо це буде друга людина? Якщо ви доведете ситуацію до краю, коли військові просто підуть і скажуть – досить, набридло", – підлив масла у вогонь Гіркін.

Гиркин набросился на Путина и спрогнозировал новые бунты в РФ
Гіркін накинувся на Путіна і спрогнозував нові бунти в РФ/ скрін

Дивіться відео, як Гіркін прогнозує нові бунти в Росії та вимагає покарання Пригожину:

Раніше Гіркін здивувався через звернення Путіна щодо заколоту Пригожина, з яким глава Кремля виступив лише через два дні після бунту. Гіркін назвав цю заяву жалюгідною і додав, що в Росії зовсім не закінчується "смута".

Також раніше Гіркін закотив чергову істерику з приводу невдач російської окупаційної армії на фронті й накинувся зі звинуваченнями особисто на главу Кремля Путіна. У черговому відеозверненні терорист заявив, що Путін "танк бачив лише на параді", "поводиться, як дитина" і не володіє адекватною оцінкою ситуації на фронті. Гіркін впевнений, що РФ програє війну.

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