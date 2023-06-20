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"Що у нього з головою?": Гіркін в істериці накинувся на Путіна

Анна Ярославська
20 червня 2023, 10:46 оновлено 20 червня, 10:54
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Терорист напророкував країні-агресору РФ не лише поразку у війні, а й період внутрішньої нестабільності з непередбачуваними наслідками.
Ігор Гіркін, Володимир Путін
Ігор Гіркін накинувся з образами на російського диктатора Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) закотив чергову істерику з приводу невдач російської окупаційної армії на фронті й накинувся зі звинуваченнями особисто на господаря Кремля Володимира Путіна.

У своєму черговому відеозверненні терорист заявив, що Путін "танк бачив лише на параді", "поводиться, як дитина" і не володіє адекватною оцінкою ситуації на фронті. Гіркін впевнений, що країна-агресор і окупант програє війну.

"Наш Верховний НеКомандувач не збирається перемагати в цій війні від слова зовсім. Таким підходом керівництва країни до війни, які б перемоги не здобула наша армія, ми цю війну програємо. Просто програємо. Противник рік тому не атакував ніде, ініціатива повністю належала російським збройним силам. А що ми маємо зараз, у червні 2023 року? Херсон залишений, Ізюм залишений, Куп'янськ залишений..." - заявив терорист.

відео дня

Гіркін додав, що Путін в інформаційному плані повністю "керований", оскільки бачить лише ту інформацію, яку йому показують підлеглі.

"Як президент озвучує цифри в 140-180 знищених танків? Йому приносять дані, а він не розуміє, що говорить? Скажіть, а з чого б він повинен розуміти? Він цілком може вірити, якби йому підсунули 1800 танків – він би і це міг озвучити. Він ніколи не бачив танка, крім параду. Що у нього там з головою? Він, дійсно, поводиться, може, не як старий, а як дитина. Абсолютно не професійні кадри у вищій владі РФ. Шансів на перемогу у нас немає жодних!" - заявив терорист, коментуючи заяви Путіна на економічному форумі в Санкт-Петербурзі.

Гіркін також заявив, що Путін даремно сподівається на мирні переговори з Україною.

"Він (Путін, - ред.) впевнений, що ворог сяде за стіл переговорів і прийме наші умови. А ворог не сяде і не прийме! З таким підходом керівництва до цієї війни... ми цю війну програємо, просто програємо. Хтось думає, будемо клацати F-16 як горішки? Ні, не будемо! Противник за рахунок цих літаків зможе створювати на обраних напрямках перевагу в повітрі... наші вертольоти будуть збиватися, не долітаючи до поля бою", - нив Стрєлков.

Терорист упевнений, що ця ситуація обернеться для Росії не лише поразкою, але і періодом внутрішньої нестабільності. Що призведе до "непередбачуваних наслідків".

Про що говорив Путін на економічному форумі

16 червня господар Володимир Путін виступив на Міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі.

Під час своєї промови він збрехав, що контрнаступ ЗСУ на запорізькому напрямку провалився, а армія Росії має успіхи на цій ділянці.

Крім того, диктатор заявив, що російські війська "знищили" під Києвом п'ять американських комплексів протиповітряної оборони "Patriot". До слова, в України є всього лише дві такі системи ППО.

Також Путін образив українського президента Володимира Зеленського, назвавши його "ганьбою єврейського народу".

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