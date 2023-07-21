За що могли затримати Гіркіна: найяскравіші його висловлювання

Ігоря Гіркіна могли заарештувати через те, що він критикував російську владу.

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Ігоря Гіркіна заарештували російські силовики / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Відомого терориста "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали російські силовики. Його вивели з дому, а в квартирі продовжили обшуки. Гіркіна могли затримати через його висловлювання. Про його висловлювання згадало російське видання rtvi.

Мобілізація в РФ

Гіркін критикував Путіна за те, що той не проводить нову мобілізацію.

"Нам потрібна мобілізація, і ніякими контрактниками справі не допоможеш. Ніхто не зможе набрати півмільйона контрактників, на це, по-перше, не вистачить державної скарбниці, по-друге, півмільйона добровільно на фронт під снаряди не підуть ні за які гроші, не знайдеться стільки людей", - говорив Гіркін.

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Бунт "Вагнера"

Після того, як ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пішов у наступ на Москву зі своїми найманцями, Гіркін різко висловився і заявив, що РФ опинилася на межі розпаду. Він додав, що коріння заколоту Пригожина були за межами ПВК.

"Можна сказати, що смута вже почалася. Вчора ми ледь не перейшли в її термінальну стадію, за якою послідував би розпад держави. Саме розпад, оскільки той же самий Кадиров напевно не визнав би прихід Пригожина до влади. І не тільки Кадиров", - говорив Гіркін.

Він не виключав, що Пригожин має чиєсь заступництво - не тільки заступництво Путіна.

Чутки про затримання Суровікіна

Гіркін не бачив сенсу в затриманні російського генерала Сергія Суровікіна. Він не вважав це логічним.

"Навіщо когось садити? Це як мінімум не дуже логічно. Хоча якщо запідозрили, що змовою керував він, то все може бути. Він, звичайно, дуже амбітний, дуже честолюбний, як мені говорили його товариші по службі, але не думаю, що він би сам займався заколотами. Хоча хто його знає", - сказав він.

Скандал з Росгвардією

Гіркін критикував владу через зброю для Росгвардії. Він говорив, що тиловим підрозділам Росгвардіі не потрібні сучасні танки і системи важкого ракетно-артилерійського озброєння.

"Якісь підрозділи з важким озброєнням Росгвардії, звичайно ж, потрібні. Питання тільки в кількості, в обсягах і в номенклатурі тієї техніки, яка може бути передана Росгвардіі ... Їм цілком підійде що-небудь сильно застаріле, але ще відносно", - говорив Гіркін.

Затримання Гіркіна

21 липня стало відомо про те, що Ігоря Гіркіна затримали силовики. Його вивели з дому. Після цього в квартирі почали проводити обшуки.

"Сьогодні, приблизно об 11:30 до нас приїхали представники Слідчого комітету. Мене в цей час вдома не було. Незабаром, зі слів консьєржа, вони вивели мого чоловіка під руки і відвезли в невідомому напрямку. Від друзів мені вдалося з'ясувати, що моєму чоловікові висунуті звинувачення за статтею 282 КК РФ (Екстремізм)", - написала дружина Гіркіна.

Стало відомо про те, що заяву на Гіркіна написав "вагнерівець" Дмитро Петровський через те, що той "образив Путіна".

Після затримання Гіркіна у ГУР анонсували "загострення" в Кремлі. Затримання Гіркіна показує, що жителі веж Кремля переходять в активну фазу внутрішнього протистояння, заявили в українській розвідці.

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