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"Місиво" в аеропорту Махачкали: Зеленський відреагував на заклики "знищити євреїв"

Ангеліна Підвисоцька
29 жовтня 2023, 22:57
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ненависть до інших народів просувають навіть по російському телебаченню.
Махачкала
У Дагестані погрожують знищувати євреїв / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Telegram

У Дагестані оголосили "полювання" на євреїв і прорвалися в аеропорт Махачкали, куди прилетів літак з Тель-Авіва. Відео вже розлетілися в Мережі.

Місцеві жителі влаштували антисемітську акцію і закликають у "знищення євреїв", тому що вони проти їх перебування в Дагестані.

Через це літак довелося приземлити на запасному аеропорту Махачкали.

відео дня

Дивіться відео з аеропорту в Махачкалі:

Махачкала
У Дагестані погрожують знищувати євреїв / фото: скріншот

Навіть дагестанські діти погрожували розправитися з євреями.

"Я прийшов за євреями. Я буду їх вбивати ножем", - говорили вони.

Дивіться відео з аеропорту в Махачкалі:

Махачкала
У Дагестані погрожують знищувати євреїв / фото: скріншот

Пізніше з'явилася інформація про те, що протестувальники прорвалися на злітно-посадкову смугу аеропорту.

Дивіться відео з аеропорту в Махачкалі:

Махачкала
У Дагестані погрожують знищувати євреїв / фото: скріншот

Місцеві жителі, які виступають проти євреїв, почали атакувати поліцейські машини.

Дивіться відео з аеропорту в Махачкалі:

Махачкала
У Дагестані погрожують знищувати євреїв / фото: скріншот

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цю антисемітську акцію і заявив, що це вже не перший випадок подібного. Він додав, що культура ненависті до інших націй поширена в Росії і її пропагує навіть державне телебачення. Навіть глава МЗС РФ Сергій Лавров за останній рік робив ряд антисемітських висловлювань.

"Для російських пропагандистів, які говорять на офіційному телебаченні, риторика ненависті є звичайною справою. Навіть остання Близькосхідна ескалація викликала антисемітські заяви російських ідеологів", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що подібна ненависть до інших народів вкорінена в РФ і спонукає до агресії і терору. Зеленський закликав світ протистояти цій ненависті.

Операція Ізраїлю проти Хамасу в Секторі Гази

Ізраїль готується до вторгнення до Сектора Гази, раніше заявив глава уряду Біньямін Нетаньяху. Він сказав, що ЦАХАЛ має намір ліквідувати всіх бойовиків ХАМАС.

За даними Axios, Іран пригрозив Ізраїлем втручанням у його війну з ХАМАС. Тегеран може прямо або опосередковано втрутитися в тому випадку, якщо ЦАХАЛ розширить масштаби військової операції в Гази.

Крім того, в Армії оборони Ізраїлю сказали, коли закінчиться війна. У військах закликали бойовиків ХАМАС здатися і відпустити всіх заручників, що і стане умовами завершення бойових дій.

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