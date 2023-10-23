ЦАХАЛ розкрив, коли закінчиться війна в Ізраїлі: назвали головну умову

Підполковник Конрікус не відповів, чому наземне вторгнення відкладається, незважаючи на багатоденні розмови про це.

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Коли закінчиться війна в Ізраїлі / Главред

Міжнародний речник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус повідомив, що наземну операцію у Секторі Гази скасують, якщо ХАМАС звільнить усіх заручників і беззаперечно здасться.

"Якщо ХАМАС вийде зі своїх укриттів, в яких ховається за ізраїльським цивільним населенням, як він це робить зараз, поверне наших заручників - усіх 212 - і беззастережно здасться, тоді війна закінчиться. Якщо вони цього не зроблять, нам, ймовірно, доведеться увійти і зробити це", - заявив Конрікус в інтерв’ю австралійському радіо ABC.

Підполковник Конрікус не відповів, чому наземне вторгнення відкладається, незважаючи на багатоденні розмови про це, натомість заявив, що ізраїльські війська "повністю ліквідують ХАМАС".

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Він також додав, що люди "повинні ставати на чийсь бік... відповідно до власної моралі".

"Якщо ви хочете бути на боці терористів або на боці Ізраїлю, це ваш вибір", - сказав речник ЦАХАЛу.

Він також відповів на питання, що стосуються жахливої гуманітарної ситуації в Газі, зазначивши, що не вважає, що Ізраїль варто змушувати забезпечувати продовольством ворога, який "запускає ракети по наших громадянам і намагається їх убити".

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, що 7 жовтня Ізраїль заявив про початок війни. Через кордон до Ізраїлю прорвалися сотні озброєних терористів. По Ізраїлю було випущено 5 тисяч ракет, а в полон були захоплені військові Ізраїлю та багато цивільних.

Вже 9 жовтня Ізраїль заявив, що він контролює всі райони, куди вторглися бойовики ХАМАС. Відбуваються поодинокі зіткнення між військами Ізраїлю та бойовиками ХАМАС, які вторглися в Ізраїль. Не виключено, що в районі все ще є терористи.

Ізраїль відклав наземну операцію у секторі Гази через "хмарність". Спочатку операція була запланована на вихідні, але її відклали на кілька днів, принаймні частково через погодні умови, які ускладнили б ізраїльським пілотам.

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