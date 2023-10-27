'Буде шалена війна': експерт розкрив, як ситуація в Ізраїлі може перерости в Третю світову

Передусім у цьому зацікавлений сам Ізраїль, якому набагато простіше ліквідовувати лідерів ворожої структури.

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Ягун розповів про ймовірність Третьої Світової війни / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, 14 окрема механізована бригада

На сайті Главред відбувся чат із генерал-майором запасу, колишнім заступником голови СБУ, експертом із питань національної безпеки Віктором Ягуном. Спілкуючись із читачами, він розповів, чи є загроза, що війна в Ізраїлі переросте в Третю світову.

"Така загроза є завжди. Але арабський світ не готовий до війни, крім Ірану та хіба що Сирії (хоча вона під зовнішнім впливом Росії та Ірану), тому робитиме все, щоб цей конфлікт загасити. Передусім у цьому зацікавлений сам Ізраїль, якому набагато простіше ліквідовувати лідерів ворожої структури по одному, ніж увійти до Сектора Гази і втратити до тисячі бійців. Він уже втратив 330 бійців армії та близько 60 поліцейських, а це величезні втрати, і Ізраїль не готовий до таких жертв. Якщо ЦАХАЛ увійде в Газу, це буде просто шалена війна. І чим вона може закінчитися, один Бог знає. Тому зараз усі шукають прийнятні виходи з цієї ситуації", - пояснив Ягун.

Дивіться відео чату на Главреді з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Нагадаємо, що військовий аналітик Євген Дикий заявив, що світ котиться до Третьої світової, в України є рік на підготовку. Лише зараз, на порозі такої загрози, Захід почав швидко до неї готуватися.

ЦАХАЛ розкрив, коли закінчиться війна в Ізраїлі. Якщо ХАМАС вийде зі своїх укриттів, в яких ховається за ізраїльським цивільним населенням, як він це робить зараз і поверне наших заручників, тоді війна закінчиться.

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