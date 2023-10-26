В Ізраїлі загинуло понад 20 українців: серед них діти

Маємо підтверджену інформацію про 21 загиблого українця, а також 1 зниклого безвісти, зазначив Ніколенко.

https://glavred.net/world/v-izrajili-zaginulo-ponad-20-ukrajinciv-sered-nih-diti-10511479.html Посилання скопійоване

В Ізраїлі збільшилась кількість загиблих українців / Главред

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що в Ізраїлі внаслідок атаки ХАМАС загинув 21 українець, у Секторі Гази - троє. Кількість жертв серед громадян України зросла.

"На жаль, зросла кількість жертв серед українців в Ізраїлі. Загалом нині маємо підтверджену інформацію про 21 загиблого українця, а також 1 зниклого безвісти. У Секторі Гази – 3 загиблих (двоє дітей та доросла людина), а також 6 поранених, із яких 3 дітей. Громадяни мають поранення різного ступеню тяжкості, їм надається медична допомога", - заявив Ніколенко у коментарі для "УП".

За його словами, 357 українців, із яких 208 жінок, висловили бажання евакуюватися із палестинського анклаву. Українські дипломатичні установи підтримують із ними постійний зв‘язок.

відео дня

Водночас контрольно-пропускний пункт "Рафах" на кордоні Сектору Гази та Єгипту наразі не працює. Можливості виїхати наразі немає. Речник додав, що МЗС України спільно із партнерами працює із причетними сторонами, аби отримати дозвіл на якнайшвидше вивезення людей.

Нагадаємо, що Ізраїль готується до вторгнення в Сектор Гази. Нетаньяху заявив, що у бойовиків Хамасу не буде шансу на порятунок. ЦАХАЛ вже знищив тисячі терористів.

Ізраїль назвав сценарій для Гази після ліквідації ХАМАСу. Ізраїль у рамках третьої фази своєї військової операції має намір створити у Секторі Гази "новий режим безпеки", сказав міністр оборони Йоав Галлант.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.