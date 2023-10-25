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ХАМАС незвичайним способом приховував напад на Ізраїль протягом двох років - CNN

Андрій Ганчук
25 жовтня 2023, 15:58
Бойовики угруповання ХАМАС не користувалися комп'ютерами і телефонами, коли готували свій напад на Ізраїль, відзначили американські журналісти.
Ізраїль, ХАМАС
ХАМАС користувався дротовим зв'язком при підготовці нападу - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Терористи ХАМАС, які готували напад на Ізраїль, протягом 2 років спілкувалися шляхом мережі стаціонарних телефонів, яка була прокладена в тунелях під Сектором Гази. Так їм вдавалося зберегти таємницю розмови і не потрапити під контроль ізраїльської розвідки. Комп'ютерами і мобільними телефонами вони не користувалися.

Як повідомляє CNN посилаючись на свої джерела, знайомі з даними розвідки США, телефонні лінії в тунелях дозволяли бойовикам спілкуватися поза увагою ізраїльської розвідки. Ніякими комп'ютерами або мобільними телефонами вони не користувалися.

Крім того, за даними журналістів, командири наземних підрозділів ХАМАС багато місяців тренувалися і перебували в стані готовності. Однак про конкретні плани їм повідомили лише за декілька днів до нападу.

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Ізраїль знав, що бойовики спілкуються дротовим зв'язком

Американські журналісти акцентували увагу на тому, що Ізраїль знав, що бойовики використовують для комунікації дротовий зв'язок. Ще влітку солдати ЦАХАЛ знайшли захищені провідні лінії зв'язку і камери спостереження під час операції в Дженіні – місті на півночі Західного берега річки Йордан.

Після цього в ізраїльській армії сказали, що завдали удару по командному центру бойовиків в Дженіні, який використовувався з метою "розширеного спостереження і розвідки". Як сказали представники ЦАХАЛ, йшлося про "центр координації та зв'язку між терористами".

Напад ХАМАС на Ізраїль

Терористи ХАМАС 7 жовтня напали на Ізраїль. Бойовики атакували державу з моря, суші і повітря. Вони здійснили наземне військове вторгнення в ізраїльські поселення. Єрусалим заявив про стан війни та мобілізацію резервістів.

В Ізраїлі заявили, що готують наземну військову операцію в Секторі Гази із метою ліквідації бойовиків ХАМАС. Іран через ООН пригрозив Ізраїлю втручанням у війну в тому випадку, якщо відбудеться ескалація конфлікту.

Ізраїль відклав наземну операцію в Газі. Згідно з даними The New York Times, її перенесли через погодні умови. Вони не дозволяють ЦАХАЛ проводити операцію при підтриці з повітря.

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ХАМАС новини Ізраїлю Напад ХАМАС на Ізраїль
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