Медведєв викотив дивне "привітання" з Різдвом: позаздрив українцям

Медведєву привиділася" замерзла " Європа і натовпи "бездіяльно бродять" українців.

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Медведєв продовжує ганьбитися / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Public Domain Pictures

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв знову "розійшовся" - цього разу вирішив "привітати" Євросоюз з Різдвом, зловтішаючись з нерішучості Заходу поставити Україні більше зброї. В цьому контексті скандальний політик також згадав українських біженців у ЄС.

У соцмережі Х (Twitter) Медведєв "поцікавився", як Європа почувається нібито з "високою інфляцією". Екс-президенту РФ привиділися натовпи українців, що "бездіяльно бродять", а європейських політиків той обізвав "деген***тами".

"Стабільно висока інфляція і відсутність економічного зростання, бойкот поставок енергоносіїв з Росії і її ринку в цілому, натовпи українців, що бездіяльно бродять вулицями Європи, з допомогами, вищими за пенсії європейців, політики-дег****, які кричать про війну між Україною і Росією до "перемоги", - написав Медведєв в характерному грубому стилі.

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Також читайте, як Медведєв осоромився на весь світ і назвав прибалтів "другосортним набродом". Зокрема, він допустив, що слабкішим країнам, а саме "болгарам, прибалтам й іншому другосортному наброду" Європейський Союз запропонує "тугіше затягнути пояси".

Ще раніше Медведєв видав новий потік брудної брехні і істеричних звинувачень на адресу України - йому привиділося "отримання ІДІЛ української зброї".

А проте Медведєва не поважають навіть свої. Нещодавно пропагандист Сатановський обізвав політика "дрібним слабеньким л*йном". Образливі епітети на адресу екс-президента Росії пропагандист вжив, характеризуючи політичну ситуацію в РФ.

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