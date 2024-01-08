'Під завалами можуть бути люди': РФ скинула бомби на багатоповерхівки в Рубіжному

Постраждалих госпіталізують, менш важких - перевозять до пункту тимчасового перебування.

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Окупанти обстріляли Луганщину / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, t.me/synegubov

Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що російські загарбники з авіації вдарили бомбою ФАБ-250 по вцілілих багатоповерхівках тимчасово окупованого Рубіжного Луганської області. Через наявність свідків та велику кількість постраждалих окупантам не вдалося приховати подію.

"Зазвичай окупанти під час таких своїх "позаштатних" подій посилаються на обстріли з боку українських військ. Цього разу завадили чисельні свідки, які бачили і російський винищувач, і безпосередньо сходження боєприпасу. Приховати і списати на противника не вдалося", - пояснив очільник Луганської ОВА у своєму Telegram.

За словами Лисогора, постраждалих госпіталізують, менш важких - перевозять до пункту тимчасового перебування. Пошук зниклих триває.

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"Люди залишилися без житла, яке ніхто не відновить - до цього містяни майже за два роки звикли. Окупаційна влада каже, що контролює ситуацію", - додав Лисогор.

Водночас ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник прокоментував цей інцидент і назвав його "нештатним сходженням авіаційного боєприпасу".

Нагадаємо, що 8 січня Кривий Ріг був під масованим ракетним ударом. Окупанти поцілили у Кривому Розі у торгівельний центр і понад два десятки приватних будинків. Під ударами опинилися також інші населені пункти - "приліт" був у Лозуватській громаді.

РФ відкрито погрожує світу запуском міжконтинентальної балістики. Ворог стверджує, що планує запустити 7 таких ракет, про це відкрито заявили в Міноборони РФ. Водночас там не розкрили "цілі".

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