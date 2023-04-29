Медведєв забився в істериці через слова Зеленського про Крим і пригрозив "актами відплати"

Заступник Путіна в Радбезі країни-агресора Росії Дмитро Медведєв погрожує, мовляв, "дійти до Києва і повалити владу Володимира Зеленського".

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Медведєв, мовляв, "зібрався" повалити Зеленського / Колаж Офіс президента, скріншот YouTube

Російський чиновник, заступник голови Радбезу країни-окупанта Росії Дмитро Медведєв вибухнув погрозами "актами відплати" у відповідь на заяву президента України про намір ЗСУ звільнити Крим. Зокрема, Медведєв погрожує, мовляв,"нанесенням поразки українським військам, повним розгромом і поваленням влади у Києві".

У своєму Telegram-каналі він опублікував свій черговий "твір", в якому "пригрозив" Україні, мовляв, "знищенням техніки і військового складу", "актами відплати", і "поваленням влади у Києві".

За словами Медведєва, мовляв, якщо "актів відплати" не буде, то розв'язана агресором Росією війна проти України затягнеться надовго.

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"Відповідь може бути тільки такою. Масове знищення особового складу та військової техніки, задіяної під час контрнаступу, із завданням ЗСУ максимального ураження. Повний розгром ворога і остаточне повалення "нацистського" режиму в Києві з його повною демілітаризацією на всій території України. Здійснення актів відплати щодо ключових фігур режиму незалежно від місць їхнього перебування і без термінів давності. Інакше вони не заспокояться, наркоманські марення можуть перетворитися в реальність, і війна розтягнеться надовго. Нашій країні це ні до чого", - розмріявся Дмитро Медведєв.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна піде в контрнаступ, під час якого має намір відкинути російських окупантів зі своєї території і звільнити Крим. Український гарант підкреслив, що успіх ЗСУ залежить від стабільної підтримки з боку західних союзників.

Повернення Криму в Україну

Представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше заявила, що сили оборони України фактично розпочали операцію з повернення Криму.

За словами Гуменюк, кораблі Чорноморського флоту РФ будуть подалі триматися від ракет ЗСУ, побоюючись ударів.

Український військовий Віктор Андрусів вважає, що для повернення Криму ЗСУ досить буде підійти до Азовського узбережжя і розбомбити Кримський міст.

Російські окупаційні війська опиняться в ізоляції, і армії України навіть не знадобиться заходити на півострів.

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович припустив, що після виходу ЗСУ до Азовського узбережжя українські війська почнуть завдавати ударів по базах окупантів на Кримському півострові. Армія України, на його думку, знищить і Кримський міст, і Чорноморський флот.

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Війна Росії проти України: