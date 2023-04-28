"Свято розпочнеться з Кримського мосту": Арестович розкрив плани ЗСУ щодо деокупації Криму

Арестович порадив росіянам, які переїхали до Криму під час окупації, розглянути можливість повернення назад.

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Арестович розкрив плани ЗСУ щодо деокупації Криму / 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського1, УНІАН

Після того, як Збройні сили України наблизяться до кордонів Криму, розпочнуться удари по військовим об'єктам тимчасово окупованого півострова. Одними з перших об'єктів буде зруйновано Кримський міст, базу Збройних сил Російської Федерації та Чорноморський флот. Про це заявив колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович на своєму YouTube-каналі.

"Я скажу вам як військовий, що буде. Все свято розпочнеться, коли ми вийдемо на межі Криму. Почнеться воно з Кримського мосту, щоб було веселіше, а потім розпочнеться обробка стратегічних складів, аеродромів, військових баз та заводів, які відносяться до підтримки боєздатності російського угруповання. І по флоту почнуть працювати", - зазначив Арестович.

За його словами, удари будуть наноситись щотижня, на прикладі того, що було зафіксовано на аеродромі в Євпаторії минулого року. Такі заходи будуть тривати до того часу, поки на території півострова не з'являться українські військові.

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Арестович порадив росіянам, які переїхали до Криму під час окупації, розглянути можливість повернення назад. А тим, хто не хоче розлучатися з курортами, варто вже зараз морально налаштовуватись.

"У дуже короткі строки вам це знадобиться. Я б уже пакував валізи, поки Кримський міст цілий", - сказав колишній радник ОП.

Повернення Криму під контроль України

Нещодавно у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що армія збирається звільнити захоплений Росією Крим. За даними розвідників, на півострові серйозно змінилися настрої. Після злочинів російських окупантів в Україні свою політичну позицію поміняли навіть ті, хто підтримував режим Путіна.

Як зазначив екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, перелом в війні проти Росії може настати на початку літа, коли ЗСУ зберуть достатньо ресурсів для великого контрнаступу. За словами експерта, Росія до тих пір не матиме надпотужних ресурсів, щоб стримати наступальні дії ЗСУ, особливо бронетанкових сил, які Україна сьогодні отримує.

Раніше російський адвокат і правозахисник Микола Полозов заявив, що російські еліти зрозуміють, що вони "підуть на дно" разом з Путіним в той момент, коли російська окупаційна армія втратить Крим. Він підкреслив, що у цей момент оточення диктатора може навіть задуматися про те, щоб передати його під суд.

Дивіться відео про те, що військовослужбовець Віктор Андрусів в інтерв'ю Главреду розповів про визволення Криму:

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