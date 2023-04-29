Бійці ЗСУ просунулися в західній частині Донецької області - ISW

Окупаційні війська Росії, ймовірно, поставили в напрямку Авдіївки і заходу Донеччини термобаричні артилерійські системи ТОС-1А, пишуть аналітики.

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Сили оборони України просунулися за 3 кілометри на південний захід від Вугледара - ISW / Колаж 28-ма ОМБр, УНІАН

Сили оборони України досягли просування в західній частині Донецької області-на південний захід від Павлівки, за 3 кілометри на південний захід від Вугледара. У Міноборони окупантів Росії заявили про удар по позиціях ЗСУ біля Павлівки, проте відомостей щодо проведення операцій загарбника напередодні 28 квітня немає. У напрямку Авдіївки і на заході регіона окупанти, схоже, поставили термобаричні артилерійські системи ТОС-1А, проте навряд чи такий хід забезпечить їм перевагу. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW за 28 квітня йдеться про те, що, згідно з геолокаційними кадрами, ЗСУ просунулися на південний захід від Павлівки, за 3 км на південний захід від Вугледара.

Міністерство оборони РФ, у свою чергу, випустило заяву, згідно з якою окупанти завдали ударів по позиціях ЗСУ поблизу Павлівки. Втім, немає жодних підтверджень тому, що російські війська напередодні 28 квітня проводили наземні атаки у західній частині Донеччини.

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Також фахівці пишуть, що окупанти Росії, ймовірно, поставили термобаричні артилерійські системи ТОС-1А, засоби військового округу, за напрямками Авдіївка і захід Донецької області. Такий крок може вказувати на плани окупантів щодо підготовки до проведення ефективних операцій, проте навряд чи це забезпечить росіянам перевагу на полі бою.

"Застосування систем ТОС-1А в районі Авдіївки та західної частини Донецької області навряд чи створить вирішальну перевагу на полі бою для російських сил, як раніше оцінювали в ISW", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Бої за Бахмут

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що Збройні Сили України не можуть залишити Бахмут Донецької області, оскільки в такому випадку окупанти Росії отримають плацдарм для захоплення інших українських територій.

За такого сценарію загарбники отримають можливість наступати на Слов'янськ і Краматорськ.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що сили оборони України продовжують обороняти Бахмут і тримають під своїм контролем стратегічні позиції на Бахмутському напрямку. Українські війська знищують наступальний потенціал ворога, який несе великі втрати.

Колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий вважає, що ЗСУ утримують Бахмут для того, щоб Слов'янськ, Краматорськ і Костянтинівка не стали лінією фронту.

Якщо окупанти просунуться, вони будуть завдавати інтенсивних ударів по цих містах.

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Війна Росії проти України: