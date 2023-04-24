"Сезон "бавовни" у розпалі": Гуменюк заявила про початок операції зі звільнення Криму

Гуменюк зауважила, що російські кораблі намагаються триматись подалі від українських ракет, бо бояться "бавовни".

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Гуменюк заявила про початок операції зі звільнення Криму / Міноборони РФ, скріншот

Вибухи в бухті Чорноморського флоту, які трапилися вранці 24 квітня, можна вважати початком звільнення Криму. Українські ракети вже викликають страх у російських загарбників, оскільки ці вибухи продемонстрували здатність ЗСУ діяти дуже ефективно. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Вони намагаються захищати бухти, які називають "рідною гаванню". Але хто ж нас може зупинити, коли ми звільняємо свої землі? Треба розуміти, що під час військової операції дійсно є інтервал, коли підтримується режим інформаційної тиші. Тому поки що можна тільки бачити і вірити власним очам", - сказала Гуменюк.

Водночас керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня підкреслила, що "бавовну" в Криму вже можна вважати початком звільнення тимчасово окупованого півострова. Гуменюк також зауважила, що російські кораблі намагаються триматись подалі від українських ракет, бо бояться "бавовни".

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"Натомість у морі кораблі ворога намагаються триматися в ракетобезпековому для себе районі, на їх думку. Вони намагаються розсереджувати корабельне угруповання і тяжіють до російських берегів більше. Навіть заведення в бухти вони намагаються проводити частіше туди для поповнення запасів. Тому що вже не відчувають "рідну гавань" такою рідною. Вони відчувають, що сезон "бавовни" та сезон активності "морських бойових карасів" у розпалі і дійсно для них це певний знак", - пояснила Гуменюк.

Також вона розповіла, що наразі корабельне угруповання ворога складає 8 кораблів у Чорному морі і серед них два підводних ракетоносії.

"Вони там чергують вже досить давно і нагадують про те, що вони ще мають "Калібри" і навіть можуть їх застосувати. Хоча останнім часом ми не спостерігаємо активності з цього напрямку, але це не має присипати нашу пильність", - зауважила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

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Вибухи в Севастополі

У ніч на 24 квітня в окупованому військами агресора Росії Севастополі прогриміли вибухи. Нібито "губернатор" міста Развожаєв сказав, що Чорноморський флот окупантів, мовляв, "відбиває атаку надводних безпілотників".

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що якщо захоплений Севастополь атакували надводні дрони, то їх складно збивати. Ігнат підкреслив, що українські війська будуть накопичувати таке озброєння.

Пізніше у соціальних мережах опублікували відеозапис ураження однієї з ворожих цілей в захопленому Севастополі. На кадрах помітно, як мінімум один дрон завдав удару по невідомому об'єкту. Геолокація вказує, що дрону вдалося пройти до Стрілецької бухти.

Зауважимо, що днем раніше речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що на окупований Кримський півострів чекає сезон "бавовни". За її словами, загарбники РФ розуміють - битви за Крим їм не уникнути.

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