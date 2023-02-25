"Майстри блефу": Жданов розповів, що насправді означає "призупинення" РФ ядерного договору

Експерт підкреслив, що Путін оголосив про призупинення участі Росії у договорі про стратегічні наступальні озброєння, щоб спробувати залякати Захід.

Жданов розповів, що насправді означає "призупинення" РФ ядерного договору / Главред, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін заявив про призупинення участі РФ у договорі про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов під час чату на Главреді розповів, які наслідки матимуть такі дії країни-окупанта і чи зростає загроза ядерного удару

"Ні, загроза ядерного удару не зростає. І практично ніяких наслідків не буде. Перш за все, юристи кажуть, що договір не передбачає припинення участі в ньому – або Росія виходить із нього, або не виходить. Крім того, Путін каже, що Росія призупиняє участь у цьому договорі, а потім одразу ж ставить завдання перед Міноборони і Росатомом бути готовими відновити ядерні випробування, якщо їх відновлять США. Це дивно звучить: "Ми виходимо, але якщо ви вийдете, то і ми теж вийдемо". Занадто витіювато", - зауважив Жданов.

За його словами, найголовніше – існує резолюція Радбезу ООН, обов'язкова до виконання, Про мораторій на проведення ядерних випробувань або ядерних вибухів. Цей мораторій не порушив поки що ніхто за 30 років.

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"Не думаю, що Путін такий сміливий, щоб застосувати ядерну зброю. Якщо він боїться легалізувати другу хвилю мобілізації і нишком гребе людей, згідно зі своїм указом про часткову мобілізацію від вересня минулого року, боїться ввести воєнний стан в країні, то навряд чи він зважиться застосовувати ядерне озброєння, тим більше, порушивши мораторій, який не порушував ніхто. Тому я не думаю, що Путін зважиться на ядерний удар", - сказав військовий експерт.

Жданов зауважив, що єдиний висновок, який можна зробити з цих слів Путіна, – це те, що Росія припинить допуск верифікаційних комісій, які перевіряють наявність і стан ядерних боєзарядів у заявлених в договорі місцях зберігання.

"А далі може бути стандартний "фінт вухами" з боку Росії, вони ж майстри блефу: після припинення допуску верифікаторів через кілька місяців ми можемо почути заяву Шойгу про те, що Росія стаханівськими темпами оновила парк ядерних боєзарядів на 70%. Точно так само вони оголошували оновлення озброєнь на 70%, але виявилося, що не на 70%, а на 10-20%. Ось що може вилитися в практичну площину із заяви Путіна про призупинення дії договору. Це потрібно, щоб не показувати старі радянські боєзаряди, деяким із яких вже по 50 років, а, може, й більше. Цим Путін і шантажує Захід – тим, що не даватиме можливість контролювати російський ядерний арсенал", - пояснив полковник запасу.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

РФ "призупинила" участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння

21 лютого, виступаючи перед федеральними зборами РФ, диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресорка Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).

При цьому Путін підкреслив, що мова йде саме про припинення участі в договорі про стратегічні наступальні озброєння, а не про вихід з нього.

Президент США Джо Байден переконаний, що "директор РФ" зробив "велику помилку". Байден побоюється, що Путін захоче розширити площу бойових дій та розпочати війну проти інших країн Європи. Під загрозою можуть опинитися Болгарія, Чехія, Угорщина, Латвія, Естонія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина.

Американський лідер вважає, що "путінські апетити" різко можуть вирости у випадку ймовірного "успіху" в Україні.

Військовий експерт Сергій Згурець зазначає, що Путін оголошенням саме про призупинення дії договору, а не про вихід з нього, хоче добитися подальших торгів з країнами Заходу. Зокрема, РФ таким чином може спробувати вимагати послаблення санкцій.

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