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"Путін сам зробив цей вибір": у США назвали абсурдною промову глави Кремля 21 лютого

21 лютого 2023, 15:26
Заяви Кремля про те, що РФ нібито перебуває під військовою загрозою від України чи Заходу, є безглуздям, наголосив Салліван.
Владимир Путин, Джейк Салливан
У США заявили про абсурд у промові диктатора РФ 21 лютого / сайт Кремля, Офіс президента України

У США назвали абсурдною антизахідну риторику у промові російського диктатора Володимира Путіна, з якою він виступив у вівторок, 21 лютого.

На країну-агресорку Росію ніхто не нападає. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише DW.

"Ніхто не нападає на Росію. Є якийсь абсурд в уявленні про те, що Росія перебуває під якоюсь військовою загрозою з боку України або кого-небудь ще", – сказав Салліван.

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Радник американського лідера наголосив, що рішення почати повномасштабне вторгнення в Україну було вибором самого Путіна.

"Росія припиняє війну в Україні і повертається додому – війна закінчується. Але якщо Україна припиняє воювати, а Сполучені Штати і коаліція перестають допомагати їй воювати – тоді Україна зникає з карти", – зазначив Салліван.

Промова Путіна 21 лютого

Директор РФ Володимир Путін у вівторок, 21 лютого, виступив зі своїм посланням Федеральним зборам. Він почав розкидатися пропагандистськими звинуваченнями на адресу України і Заходу. Напад на Україну він спробував назвати "боротьбою з нацизмом" і вигадав, нібито Київ нібито сам хотів "напасти на Донбас".

При цьому російський диктатор Путін фактично заявив, що його населенню слід готуватися до тривалої війни. Він розсипався в обіцянках щодо підтримки окупантів, які воюють проти України.

Також диктатор РФ заявив, що Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) (угода про обмеження ядерних озброєнь між США та Російською Федерацією). Він сказав, що йдеться саме про припинення участі в договорі, а не про вихід з нього.

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував послання Путіна Федеральним зборам РФ. Він наголосив, що глава Кремля у своєму зверненні публічно продемонстрував свою неактуальність і розгубленість. Путін показав, що перспективних рішень у нього немає і не буде, "бо скрізь "нацисти, марсіани і теорії змови", зазначив представник ОП.

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війна в Україні новини США Володимир Путін вторгнення Росії Джейк Салліван
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