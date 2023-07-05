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Маломуж спрогнозував, які республіки першими вийдуть зі складу РФ

Анна Ярославська
5 липня 2023, 03:30
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Країна-агресор РФ може розвалитися на "25-28 утворень", вважає Микола Маломуж.
Микола Маломуж, розвал Росії
Микола Маломуж спрогнозував, які республіки можуть вийти зі складу РФ / Колаж: УНІАН, ua.depositphotos.com

Країна-агресор Росія може розвалитися на десятки окремих держав - готовність національних меншин до цього є. Про це в інтерв'ю Главреду заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

За його словами, першими зі складу РФ можуть вийти автономні республіки Кавказу.

"Всі одразу, оскільки вони постійно вели війну за незалежність. По-друге, Татарстан. Я спілкувався з його представниками ще до війни, і вони говорили, що підуть аж до Далекого Сходу. Як тоді говорили активісти - зайдіть до нас в Казань, ми до вас приєднаємося. Це, звичайно, жарт, але це - тенденція", - вважає Маломуж.

За його словами, в Татарстані вже давно є автономістські настрої.

"Пам'ятаємо, як вони свого часу вибивали автономію на рівні президента Татарстану, але пізніше Путін її скасував. Так само Марій Ел, Чувашія, Бурятія, тому що тоді піде ланцюгова реакція", - сказав генерал.

На його думку, "25-28 утворень може бути стовідсотково".

"У даній ситуації готовність національних меншин є, тим більше якщо йдеться про те, щоб розвалювати той режим, що втягнув їх у війну, підставив і навмисно знищив їх на полі бою. Режим Путіна буде їм ворожим, і питання про незалежність буде стояти вже однозначно, і люди підтримують це на будь-яких референдумах", - резюмував Маломуж.

Дивіться інтерв‘ю Миколи Маломужа Главреду:

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Розпад Росії

Ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов вважає, що теоретично розпад Росії можливий, але практично сценарій поки малоймовірний, заявив координатор політичного центру Легіону Свобода Росії.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що російський диктатор Володимир Путін не розуміє, що відбувається, і запустив процес розпаду своєї країни. У перспективі Росія повинна стати більш компактною та набагато менш впливовою. Деякі регіони можуть вийти з її складу.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що коли в країні-агресорі Росії почнеться хаотична боротьба за владу, ці окремі регіони можуть швидко відколотися, щойно "центр" ослабне. Поштовхом до такого розколу стане припинення фінансування цих регіонів з боку Москви.

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