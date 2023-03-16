Вихід ЗСУ на кордони 1991 року і розпад Росії: історик назвав сценарій для України

Звільнення Україною своїх територій від окупації РФ призведе тільки до тимчасового перепочинку, сценарій ми вже проходили, зазначив Володимир В'ятрович.

Україні потрібно зробити так, щоб ця війна стала останньою для нинішньої Росії - В'ятрович / Колаж ua.depositphotos.com, Главред

Україна зможе налагодити нормальні відносини з Росією тільки після того, як на її місці з'являться нові демократичні держави. Вихід на кордони 1991 року може призвести до того, що Москва запевний час знову атакуватиме Київ. Треба зробити так, щоб війна, яка йде сьогодні, стала для агресора Російської Федерації останньою. Про це заявив український історик, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

У чаті на Главреде він розповів про те, що Україна і Росія зможуть нормально співіснувати тільки в разі фрагментації РФ на національні демократичні держави.

За словами історика, виходом України на кордони 1991 року війна може не закінчитися, оскільки Росія і після цього буде здатна атакувати українську державу.

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"Аби це були нормальні відносини, це мають бути відносини з національними демократичними державами, які з’являться на території Росії. Тому що просто вигнанням росіян з української території до кордонів 1991 року, на жаль, нічого не закінчиться. Це буде чергова передишка, яка закінчиться тим, що Росія знову буде готова атакувати Україну. Таку передишку ми отримали в 1991 році, коли Росія втратила частину своїх територій після розвалу "Совєцького" Союзу, і тільки брак ресурсу дозволив частинам колишнього СРСР рухатися в бік до незалежності", - пояснив ситуацію В'ятрович.

Як вважає політик, завдання України - зробити так, щоб війна, яку сьогодні веде агресор Росія, стала для неї останньою.

"Після того як Росія знову збагатилася, накопичила ресурси, в тому числі й військові, вона почала повертати собі ці території. Повномасштабна війна в Україні, що почалася минулого року, це тільки одна з багатьох воєн, які вела Росія на території Кавказу, Молдови тощо. Це точно не єдина війна. Нам потрібно зробити все від нас залежне, аби війна між Україною і Росією стала останньою для РФ", - підкреслив Володимир В'ятрович.

На Росію очікує криза і розпад держави

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Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зазначив, що агресор Росія зазнала серйозних втрат у війні проти України. Згідно з прогнозом Буданова, вже за 3 місяці економіка РФ не дозволить їй вести бойові дії.

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Війна Росії проти України: