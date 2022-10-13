Макрон заявив, що готовий говорити з Путіним "кожен раз, коли це буде потрібно"

Еммануель Макрон заявив, що готовий продовжувати переговори з Путіним / Фото Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що буде вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, коли це буде необхідно. Він висловив сподівання, що рано чи пізно Україна та Росія сядуть за стіл переговорів.

"Коли ми намагаємося - і це наша мета - побудувати мир, ми повинні говорити. Ми повинні говорити з головними дійовими особами. І всякий раз, коли це буде необхідно, я буду говорити з Володимиром Путіним", сказав президент Франції в ефірі France 2, передає Укрінформ.

"У якийсь момент - сподіваюся, якомога швидше – буде потрібно, щоб всі зацікавлені сторони повернулися за стіл переговорів. І буде обговорення миру - з одного боку Україною, а з іншого – Росією", - додав Макрон.

Путін повинен закінчити війну і поважати територіальну цілісність України, вважає президент Франції.

Також Макрон додав, що востаннє він спілкувався з Путіним кілька тижнів тому - з приводу безпекової ситуації на Запорізькій АЕС.

Як повідомляв Главред, увечері 2 жовтня президент Франції Еммануель Макрон зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Як повідомляє Єлисейський палац, Макрон пообіцяв допомогти Україні відновити її повний суверенітет.

Переговори України та Росії

Керівник країни-агресора РФ Путін 30 вересня підписав "документи" про анексію окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Після цього він запропонував Києву "переговори". Говорити про анексовані території диктатор не збирався, а Україна, за його версією, повинна була скласти зброю.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Київ готовий до переговорів, але вже не з Путіним. За його словами, з Путіним Україна вже говорила, а після анексії політичного діалогу не буде. Українська держава чекає нової влади в Росії.

4 жовтня президент Зеленський офіційно поставив крапку в політичному діалозі з Росією. Глава держави ввів у дію рішення РНБО, згідно з яким Україна з Путіним ні про що говорити не буде. Указ Зеленського набув чинності з дня його опублікування.

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