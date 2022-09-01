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Макрон виправдався, чому хоче продовжувати діалог з Путіним

1 вересня 2022, 18:33

За словами лідера Франції, Туреччина не може бути єдиною країною, яка веде переговори з диктатором.

Макрон виправдався, чому хоче продовжувати діалог з Путіним
Макрон не має наміру відмовлятися від переговорів з Путіним / Фото DW

Лідер Франції Еммануель Макрон наполягає на продовженні діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, треба розмовляти з усіма, особливо з тими, "з ким ми не згодні", пише видання Le Figaro.

Під час сьогоднішньої зустрічі з французькими дипломатами Макрон підкреслив, що завжди відкритий до діалогу - Туреччина не може бути єдиною країною, яка продовжує розмовляти з Росією.

"Ми не маємо піддаватися будь-якій помилковій моралі, яка зробить нас безсилими. Робота дипломата - розмовляти з усіма, особливо з людьми, з якими ми не спілкуємося. Тому ми будемо продовжувати це робити (говорити з Путіним - ред.) у погодженні з нашими союзниками", - сказав він.

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При цьому Макрон вважає, що однією з військових цілей Кремля був розділ Європи.

Що заявляв Макрон раніше

Франція хоче домогтися припинення війни в Україні і не хоче, щоб вона поширилася за її межі і перетворилася на нову світову війну.

Як заявив Макрон, у разі тривалого конфлікту в Україні, Франція продовжуватиме допомагати Києву захищатися від Москви, і попередив РФ, що будуть дотримуватися санкцій проти.

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