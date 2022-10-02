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Макрон терміново зателефонував Зеленському: що пообіцяв президент Франції

2 жовтня 2022, 19:02

Макрон також обговорив із Зеленським ситуацію в Запоріжжі і засудив затримання російськими військами директора атомної станції.

Макрон, Зеленський
Макрон і Зеленський / president.gov.ua

Президент Франції Еммануель Макрон зателефонував президенту України Володимиру Зеленському увечері, 2 жовтня.

Як повідомляє Єлисейський палац, Макрон пообіцяв допомогти Україні відновити її повний суверенітет.

"Президент Республіки підтвердив своє рішуче засудження незаконної анексії Росією чотирьох українських областей. Він підтвердив рішучість Франції допомогти Україні відновити її повний суверенітет і територіальну цілісність, а також працювати зі своїми європейськими партнерами над новими санкціями", - йдеться в повідомленні.

Макрон також обговорив із Зеленським ситуацію в Запоріжжі і засудив затримання російськими військами директора атомної станції.

"Президенти двох країн підкреслили нагальну необхідність в найкоротші терміни дозволити ротацію українського персоналу, що забезпечує роботу і безпеку АЕС. Президент Республіки також підтвердив свою прихильність українському суверенітету над станцією і прагнення домагатися виведення російських військ з її території", - йдеться в заяві.

Що сказав Зеленський

"Поспілкувався з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили важливість посилення оборонної підтримки України. Торкаючись теми ядерного шантажу Росією, обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, її негайну демілітаризацію", - повідомив президент.

Зеленський також подякував Макрону за рішуче засудження незаконних референдумів і спроби анексії агресором областей України.

"Очікуємо жорстку реакцію світу щодо незаконних дій Росії, зокрема шляхом посилення санкційного тиску", - додав президент.

Путін оголосив про анексію територій України

Глава країни-агресора Володимир Путін 30 вересня оголосив анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На нібито "церемонії" були присутні маріонетки Кремля, яких Москва оголосила окупаційною "владою".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія анексією України вирішила піти на ескалацію війни. Він закликав світ показати рішучу реакцію на незаконні дії Кремля.

30 вересня президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

За словами українського гаранта, держава вже пройшла свій шлях для євроатлантичної інтеграції.

"Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ в прискореному порядку в НАТО", - підкреслив Зеленський.

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війна в Україні Володимир Зеленський Еммануель Макрон війна Росії та України
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