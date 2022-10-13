Якщо РФ вдарить ядерними бомбами по Україні, то Франція не заступиться - Макрон

Еммануель Макрон / УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Французький уряд не буде використовувати ядерний потенціал своєї країни РФ - навіть у випадку, якщо путінський режим застосує атомні бомби проти України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю телеканалу France 2.

"Наша доктрина базується на фундаментальних інтересах нації, і вони визначені дуже чітко. Якби по Україні було завдано ракетно-ядерного удару, ці інтереси не були б поставлені під питання", – сказав він.

Журналіст перепитав - мовляв, удар по Україні ядерними бомбами Росією не призведе до ядерної відповіді Франції? Макрон відповів ствердно.

"Це - очевидно [ ... ]. Я завжди говорив французам правду. У Росії є ядерна зброя. Так само, як і у Франції. Наша доктрина з цього питання чітка. Стримування працює. Чим менше ми про це говоримо, тим менше ми роздуваємо загрозу і тим більше до нас довіри. Занадто багато людей говорять про це", - підсумував Макрон.

Ядерний шантаж Путіним Європи та України

Раніше Еммануель Макрон заявляв, що буде вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним всякий раз, коли в цей виникне потреба. Політик також говорив, що сподівається - рано чи пізно Україна і Росія сядуть за стіл переговорів.

"Коли ми намагаємося - і це наша мета - побудувати світ, ми повинні говорити. Ми повинні говорити з головними дійовими особами. І всякий раз, коли це буде необхідно, я буду говорити з Володимиром Путіним", - сказав президент Франції.

До того диктатор, 21 вересня Володимир Путін у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресора і готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні, ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав він.

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