Макрон терміново подзвонив Зеленському: різко засудив Росію і пообіцяв допомогти зміцнити ППО

Зеленський, Макрон / Колаж Офіс президента, Reuters

1 листопада президент України Володимир Зеленський провів важливу телефонну розмову зі своїм колегою Еммануелем Макроном.

Як повідомляє Єлисейський палац, президент Франції підтвердив повну мобілізацію його країни для якнайшвидшого збільшення військової підтримки України.

"Президент Макрон також висловив рішучість допомогти Україні протистояти наближенню зими, коли росіяни завдали значної шкоди інфраструктурі електро - та водопостачання країни. Він зазначив, що Франція посилить свою підтримку в цьому відношенні", - йдеться в повідомленні.

Зернова угода

Зеленський обговорив з Макроном зупинку Росією виконання Угоди про експорт українського зерна морським коридором. Президент Франції засудив одностороннє рішення Росії, яке в черговий раз завдає шкоди світовій продовольчій безпеці.

Макрон згадав помилкові твердження Росії про підготовку Україною "брудної бомби" і привітав зразкову прозорість України, яка негайно дозволила прибути на місце місії МАГАТЕ, щоб продемонструвати, що Україна повністю дотримується своєї угоди про гарантії та зняття необґрунтованих звинувачень.

Нагадаємо, Франція пообіцяла передати Києву три своїх ракетних установки LRU M270. Йдеться про оновлений аналог американських HIMARS на гусеничному ходу. Всього у французів 12 таких установок, ще 40 LRM M270 (немодернізованих РСЗВ) на консервації.

Як повідомляє BBC з посиланням на власні джерела, про це йшлося на зустрічі союзників у форматі Рамштайн у Брюсселі 12 жовтня.

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