"Люди в Росії не закінчуються": Пономарьов спрогнозував, чи надовго вистачить РФ у затяжній війні

Пономарьов спрогнозував, чи надовго вистачить РФ у затяжній війні / УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Ілля Пономарьов, російський опозиційний політик, в 2019 році отримав українське громадянство, депутат Держдуми РФ 2007-2016 років, відповідаючи на питання читача по час чату на Главреді, сказав - Росія здатна вести затяжну війну проти України до тих пір, поки влада цієї країни ставиться до людей як до гарматного м'яса.

"Росія в змозі вести затяжну війну, тому що немає ніякої жалості до солдатів, яких можна посилати на фронт. Людські ресурси у Російської Федерації досить великі. Власне, чому так багато людей тікає з Росії – тому що ніхто не хоче гинути даремно. Будучи зануреним у цей процес, Я бачу, яким чином відбуваються тренування українських військових, і добре пам'ятаю, яким чином тренують російських солдатів. Це небо і земля, різні всесвіти. Я навіть дивуюся, наскільки це по-різному: у всіх традиції радянської армії, і, по ідеї, все це повинно бути досить близько, але ні, це не близько", ‒ сказав Пономарьов.

На його думку, підхід Росії до загарбницьких війн не змінюється протягом поколінь. І зводиться до старої ідеї - "Баби ще народять".

"У Росії як і раніше такий підхід: взяли людину, одягли, автомат в руки дали - все, вперед. А в Україні реально тренують і реально турбуються про те, щоб людина не загинула в першому ж бою. У Росії такого немає взагалі. РФ може кидати на фронт велику кількість людей, де ті будуть масово гинути, і вона буде кидати нових. І так буде, поки люди не закінчаться. Так що питання не в ракетах, а в тому, що люди в Росії не закінчуються", ‒ підсумував Пономарьов.

Нагадаємо, раніше відомий соціолог, публіцист, автор книг ("Система Путіна", "Нова національна ідея Путіна" та ін.) Ігор Ейдман у відповідь на запитання читача під час чату на Главреді розповів , що на даний момент складно спрогнозувати, хто саме стане наступником кремлівського диктатора.

Пізніше головний розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв розповів, що оточення глави РФ Володимира Путіна не знало про його намір розв'язати повномасштабну війну проти України . У такі плани диктатор не посвятив навіть найближчих своїх політичних соратників.

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