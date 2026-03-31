Економіку Росії врятує лише один ризикований сценарій - економіст розкрив деталі

Юрій Берендій
31 березня 2026, 22:57
Стан бюджету РФ напряму залежить від світових цін на нафту, які за певних умов можуть зрости та тимчасово підтримати її економіку, вказав економіст.
Чому війна в Ірані не врятує економіку Росії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

  • Короткострокове підняття цін на нафту не виправить фінансових проблем Росії
  • Зростання вартості нафти до 200 доларів за барель може стати проблемою

Фінансові проблеми Росії настільки серйозні, що навіть тимчасове зростання доходів протягом кількох місяців через загострення ситуації навколо Ірану, не здатне суттєво вплинути на загальну ситуацію. Про це під час чату на Главреді повідомив економіст, політик і колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов.

За його словами, навіть продаж нафти за ціною близько 100 доларів за барель не дозволить Росії подолати глибоку фінансову кризу.

Він наголошує, що для збалансування бюджету цього року та покриття частини дефіциту Росії необхідно, щоб середня ціна на нафту в період із березня по грудень становила близько 90 доларів за барель, адже ключове значення має не поточна вартість, а середній показник за тривалий час.

"Якщо до кінця року ціна на нафту становитиме 90–100 доларів, то це буде сильним подарунком Путіну, і в Росії закриють бюджет цього року та зможуть протриматися ще рік-другий. Незважаючи на те, що всі проблеми в російській економіці загострюються, це буде сильний приплив грошей. Якщо ж ціна швидко впаде, то вважайте, що нічого й не було. Цей додатковий windfall (непередбачений, раптовий надприбуток, отриманий компанією або галуззю не завдяки ефективності управління, а завдяки вдалій кон'юнктурі ринку, – ред.), тобто надходження від подорожчання нафти, будуть дуже швидко проїдені", - вказав він.

Він також зазначив, що у разі, якщо протягом найближчих двох-трьох тижнів не буде вирішено проблему з Ормузькою протокою і вона залишатиметься заблокованою, ціни можуть різко зрости — аж до 200 доларів за барель.

Економіст підкреслив критичність ситуації, пояснивши, що країни Азії, які залежать від постачання нафти з Перської затоки, фактично залишаються без палива, змушені обмежувати споживання і активно шукати будь-які доступні обсяги на ринку. Якщо така ситуація затягнеться до квітня, різке подорожчання нафти стане цілком ймовірним.

Чому війна в Ірані не врятує економіку Росії

Який найгірший сценарій зростання цін на нафту - думка експерта

Як писав Главред, війна в Ірані може спричинити безпрецедентне зростання світових цін на нафту. У разі тривалого конфлікту на Близькому Сході вартість бареля Brent здатна піднятися до 200 доларів. Про це повідомив експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус.

"Найбільша цифра з озвучених серйозними джерелами зараз – 215 доларів за барель Brent. Такий прогноз озвучила The Wall Street Journal у разі багатомісячної війни", - зауважив він.

За його словами, ситуація може суттєво загостритися, якщо бойові дії затягнуться на кілька місяців, адже через Ормузьку протоку проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти, і будь-які перебої там одразу впливають на ринок.

Він також зазначив, що у разі початку наземної операції ціна на нафту майже гарантовано може зрости до 150 доларів за барель уже найближчим часом, а позначка у 200 доларів також виглядає цілком можливою.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, удари українських безпілотників по об’єктах на території РФ змушують Москву переглядати свої експортні пріоритети. Про це повідомляє Fortune. Зокрема, в Кремлі знову обговорюють можливість запровадження заборони на експорт бензину, оскільки його постачання за кордон може поглибити дефіцит на внутрішньому ринку. Водночас Росія зберігає можливість експортувати нафту через східні термінали, орієнтовані на азійські країни.

Цього року Україна здійснила наймасштабнішу атаку на російську енергетичну інфраструктуру, уразивши нафтові резервуари та ключові об’єкти у стратегічному порту Усть-Луга. Як пише The Telegraph, повторний удар по цьому об’єкту розглядається як серйозний провал російської системи оборони, адже пожежа на терміналі завдала удару і по доходах Кремля, вразивши важливе джерело фінансування війни саме у критичний момент.

Водночас нові удари Ірану по енергетичній інфраструктурі країн Перської затоки можуть спричинити чергові коливання світових цін на нафту, що також впливатиме на глобальний ринок енергоресурсів. Про це заявив експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус.

Про персону: Володимир Мілов

Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) – російський опозиційний політик, економіст та експерт у галузі енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету. 1997-2002 рр. – працював в уряді РФ. Травень-жовтень 2002 р. – заступник міністра енергетики РФ. З 2008 по 2010 рік – член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 рр. очолював партію "Демократичний вибір". У 2021 році виїхав з Росії. Після початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року засудив дії режиму Путіна і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій та демократичних реформ.

