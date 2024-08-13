Любитель 'ядерного кийка' Медведєв верещить через бої під Курськом: до Києва і далі

Медведєв вдався до єдиного доступного інструменту - погроз.

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На тлі провалу РФ під Курськом Медведєв бажає розгорнути танки на Київ / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Заступник голови Ради Федерації РФ Дмитро Медведєв прокоментував події в Курській області. Політик, який не відрізняється особливими розумовими здібностями, пригрозив Україні захопленням нових територій.

У своїх соцмережах Медведєв поскаржився, мовляв, Україна хоче "розрідити бойові порядки" росіян на основній лінії протистояння, відтягнувши частину сил до Бєлгорода і Курська.

Потім Медведєв навіщось процитував начальника Генштабу ЗС РФ Герасимова, який пообіцяв "розгромити і знищити ворога".

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"З цього моменту "СВО" (так росіяни боягузливо називають війну проти України, - Главред) має набути екстериторіальногохарактеру", - озвучив політик.

Медведєв проістерив, мовляв, це вже "не просто" операція з повернення "наших офіційних територій" (невідомо, про які "офіційні" території йдеться, - Главред) і покарання "нацистів".

"Можна і потрібно йти на землі "поки що існуючої" України. До Одеси, до Харкова, до Дніпропетровська (Дніпра, - Главред), до Миколаєва. До Києва і далі. Не повинно бути жодних обмежень", - пригрозив політик.

"Ми зупинимося тільки тоді, коли вважатимемо для себе це прийнятним і вигідним", - почав стверджувати Медведєв.

Хто такий Дмитро Медведєв? Дмитро Медведєв - президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року - заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія. Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України та міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії. З жовтня 2022 року перебуває в розшуку СБУ за звинуваченнями в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Операція в Курській області - головне

Після майже тижневого бою в Курській області військово-політичне керівництво в понеділок, 12 серпня, визнало факт проведення спецоперації в Росії. За даними головкому, звільнено вже близько тисячі квадратних кілометрів території. DeepState пише про понад 40 звільнених Збройними силами України населених пунктів Курської області.

На думку військового аналітика Олександра Мусієнка, перша мета операції в Курській області - допомогти обороні угруповання ЗСУ на Сході України.

Друге завдання - зменшити ресурси та спроможності Росії вести бойові дії. Третє - деморалізація ворога, тому що в Росії такого не очікували і розуміють, що в них проблеми. А четверте - підняття бойового духу українців і демонстрація західним партнерам наших можливостей, а це вже й політична частина.

Уже повідомлялося, що боєць ЗСУ опублікував у Мережі відео в околицях міста Льгов Курської області. На кадрах військовий вітає рідних і махає їм на камеру, вказуючи на табличку виїзду з російського міста.

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