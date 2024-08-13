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Сюрприз для Росії: боєць ЗСУ зняв відео за 20 км від Курської АЕС

Яна Ставська
13 серпня 2024, 15:16
370
Раніше з'явилася інформація про посилення окупантами захисту навколо АЕС.
Сюрприз для Росії: боєць ЗСУ зняв відео за 20 км від Курської АЕС
ЗСУ поблизу Курської АЕС / Колаж Главреда. Скріншот відео, Вікіпедія

Боєць ЗСУ опублікував у Мережі відео в околицях міста Льгов Курської області. Коли саме був знятий ролик - невідомо.

На кадрах військовий вітає рідних і махає їм на камеру, вказуючи на табличку виїзду з російського міста.

"Сподіваюся, це відео мама не побачить. Я мамі обіцяв, що я недалеко", - додав військовий.

відео дня

Місто Льгов розташоване за 50 кілометрів від Курська і за 20 кілометрів від Курської АЕС.

Боєць ЗСУ показався на під'їздах до Льгова - дивіться відео:

Раніше російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ можуть захопити Курську АЕС, а самі окупанти нібито посилили захист території ядерного об'єкта.

Україна про зазначені наміри офіційно не повідомляла. Хоча аналітик Олександр Мусієнко цілком допускає такий розвиток подій. На його думку, в України тоді з'явиться шанс "виторгувати" звільнення ЗАЕС.

Водночас відомо, що під контролем ЗСУ вже перебуває ГВС "Суджа" - єдиний "газовий вентиль" Газпрому в Європу. Об'єкт, судячи із супутникових кадрів, було взято під контроль у перші дні операції в Курській області.

Бої в Курській області - останні новини

7 серпня, на другий день активних боїв у Курській області Сили оборони України просунулися в місті Суджа і звільнили від росіян низку населених пунктів.

Напередодні президент України Володимир Зеленський підтвердив участь Збройних сил України в наступі на Курську область після засідання Ставки верховного головнокомандувача. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що під контролем українських військових перебуває близько тисячі квадратних кілометрів російської території.

Раніше Bild зазначало, що несподівана атака на Курську область стала шоком для російського диктатора Володимира Путіна і військового керівництва країни-агресора РФ. Російська армія ще не знайшла "рецепта", який дозволив би зупинити "український наступ".

Що таке місто Льгов Курської області?

Місто Льгов - місто обласного значення в Курській області з населенням у майже 17 тисяч осіб. Раніше було українським.

Уперше було включене окупантами до складу РФ лише 1721 року.

На території міста діють цукровий, комбікормовий і молочно-консервний заводи.

Льгов є важливим залізничним вузлом, через нього росіяни побудували дві ключові гілки - Київ-Вороніж і Харків-Брянськ.

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