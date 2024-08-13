"Путіна скинуть покидьки з фронту": Мусієнко описав сценарій падіння глави Кремля

У Росії можуть розгорітися протести, криваві бунти, революції. І підштовхнути до цих протестів можуть російські окупанти, які повернуться з війни проти України.

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Мусієнко описав сценарій падіння глави Кремля/ колаж: Главред, фото: скрін

Бунт і опір російському диктатору Володимиру Путіну може початися не з ідеалістів і "хороших людей" – його можуть почати російські окупанти, які повернуться додому з фронту після війни проти України.

Загарбникам може щось не сподобатися, і вони знесуть Путіна і його владу. Таку думку висловив військовий та політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко під час чату на Главреді.

Активний спротив росіян Путіну і путінському режиму не тільки можливий, а й уже час від часу відбувається у різних формах, вважає Мусієнко.

"Поки що він (спротив росіян путінському режиму – ред.) носить не такий значний характер, але він є. Навіть якщо у Петербурзі хтось розклеює наліпки в супермаркеті "Нет войне!", а потім за це отримує тюремний термін, це теж опір. Одиночні пікети, протести солдатських матерів – це теж опір. Подивіться на Кавказ, де визріває ще одна проблема, від якої буде захлинатися Росія – це ісламський фундаменталізм та ісламський радикалізм. Різного роду терористичні організації будуть пересуватися з Близького Сходу на територію Росії. Там реально може бути боротьба за халіфат, як це було у Сирії. У Росії є для цього передумови. Плюс зверхнє ставлення москвичів чи пітерців, тобто жителів мегаполісів, до мусульман та інших – це теж підстави", – зазначив військовий експерт.

За його словами, проти Путіна можуть піти якраз російські окупанти, які повернуться додому в РФ після війни проти України.

"Нам треба бути готовим, що цей бунт і опір Путіну може здійснюватися не завжди якимись ідеалістами і хорошими людьми. Це можуть бути ті самі покидьки з фронту, які зараз воюють проти України, які вбивали і катували. Їм може щось не сподобатися, і вони знесуть Путіна і його владу, що й хотів зробити Пригожин", – зазначив він.

Мусієнко наголосив, що після цього має з'явитися хтось, хто змінить цю політику. Тому що бунт – це стихія, а далі це треба зупинити, і тоді на арену, можливо, вийдуть інші люди.

"В Росії не видно, щоб добровольці штурмували військкомати, не видно, що працює концепт "Вставай, страна огромная". Тому можливі протести, криваві бунти, революції. Все це в Росії може бути. Ситуація багато в чому нагадує Першу світову війну, коли армія Російської імперії воювала і навіть здобула якісь перемоги, але все це потім закінчилося тим, що багато невдоволених повернулися з фронту, вбивали своїх командирів, офіцерів і стався більшовицький переворот. І все, Російська імперія припинила існування. Хоча вона тоді вже почала проводити демократичні реформи, це не допомогло. Так само може відбуватися і зараз", – підсумував Мусієнко.

Дивіться відео чату з Олександром Мусієнком, де він розповів про наслідки операції в Курській області для Росії і Путіна:

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Операція в Курській області – останні новини

Раніше повідомлялося, що армія РФ у паніці – ЗСУ наступають на Курщині на чотирьох напрямках. За тиждень бойових дій українська армія забезпечила контроль у межах 1000 квадратних кілометрів над територією РФ.

Також раніше в ISW заявили про контроль ЗСУ над населеними пунктами у Курській області. Українські сили перейшли кордон і зайшли до західної частини Курської області в районі Слобідки-Іванівки.

Нагадаємо, боєць ЗСУ зняв відео за 20 км від Курської АЕС. Раніше з'явилася інформація про посилення окупантами захисту навколо АЕС.

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