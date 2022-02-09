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Дев'ята "пташка" прилетіла: до Києва прибуло понад 80 тонн боєприпасів із США

9 лютого 2022, 18:25

В аеропорт Бориспіль прибув літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки на тлі загострення агресії Росії.

військова допомога
Військова допомога / Олексій Резніков

В Україну 9 лютого прилетів ще один літак з черговою партією військової допомоги. Йдеться про 80 тонн боєприпасів для Збройних сил.

Про це в Twitter розповів міністр оборони Олексій Резніков.

"Дев'ята "пташка" під прапором США і другий вантажний літак військової допомоги для Збройних сил України, який сьогодні прийняв Бориспіль. До Києва прибуло понад 80 тонн боєприпасів", - зазначив він.

Напередодні в аеропорт Бориспіль прибув літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки на тлі загострення агресії Росії.

Як повідомив міністра оборони Резніков, вже найближчим часом в Україну прибуде ще один американський літак з військовим вантажем. США надали Україні протитанкові ракети Javelins.

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Зазначимо, напередодні Литва передала військову допомогу Збройним силам України. Українські військові отримали бронежилети та балістичні пояси.

Раніше в Польщі пообіцяли допомогти Україні у разі нападу Росії. Україна не хоче бути частиною "русского мира", і інші держави повинні її в цьому підтримувати, заявив Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. Також він підкреслив, що НАТО має посилити політику стримування в Європі.

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