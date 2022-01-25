Чекаємо ще одного "птаха": в Україні анонсували нову партію допомоги від США

В Україну прибула партія протитанкових ракет Javelins.
Увечері, 25 січня, в аеропорт Бориспіль прибув третій літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки на тлі загострення агресії Росії.
Як повідомив міністра оборони Олексій Резніков, вже найближчим часом в Україну прибуде ще один американський літак з військовим вантажем.
Як розповів Резніков, сьогодні в Україну прибула партія протитанкових ракет Javelins.
"Новий вантаж охоронної допомоги - пускові установки і ракети загальною вагою близько 80 тонн. Незабаром очікуємо прибуття 4-го з великої зграї птахів. Завдяки нашому стратегічному партнеру", - заявив міністр.
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Зазначимо, напередодні Литва передала військову допомогу збройним силам України. Українські військові отримали бронежилети та балістичні пояси.
Раніше в Польщі пообіцяли допомогти Україні у разі нападу Росії. Україна не хоче бути частиною "русского мира", і інші держави повинні її в цьому підтримувати, заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. Також він підкреслив, що НАТО має посилити політику стримування в Європі.
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