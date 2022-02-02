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У США ще тисячі військових готують до перекидання в Європу – The Wall Street Journal

2 лютого 2022, 17:30

Вони приєднаються до 8500 військовослужбовців, які отримали такий же наказ раніше.

Армия США
У США ще тисячі військових готують до перекидання в Європу/ Reuters

Пентагон наказав привести в підвищену готовність до розгортання ще декілька тисяч військових США, зокрема, для перекидання у Європу.

Раніше такий же наказ отримали понад 8 тисяч американських військовослужбовців, повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на чиновників в Білому домі, не називаючи їхніх імен.

"Пентагон очікує інших переміщень сил всередині Європи і наказав привести в готовність до розгортання ще кілька тисяч військовослужбовців, крім 8500 військовослужбовців, які отримали аналогічний наказ минулого тижня", – зазначили неназвані чиновники з Білого дому.

Як повідомляють офіційні особи, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден через загрозу посилення російської агресії наказав Пентагону відправити на оборону європейських союзників понад 3 тисяч американських солдатів. Таку кількість військових планують перекинути у межах першого великого переміщення сил США.

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Так, цього тижня США збираються перекинути близько 2 тисяч військових з Північної Кароліни до Польщі й Німеччини. Крім цього, частину піхотного ескадрону Stryker (1 тисячу солдатів) планують перемістити з місця базування в Німеччині на східний фланг НАТО.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден розглядає можливість розміщення кількох тисяч американських військовослужбовців, а також військових кораблів і літаків у країнах Балтії та Східній Європі. За словами представників адміністрації, даний крок є розширенням американської військової присутності на тлі зростаючих побоювань з приводу російського вторгнення в Україну.

Військова допомога Україні від США

Нагадаємо, представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США збільшуватимуть військову допомогу Україні на тлі російської агресії, яка викликає занепокоєння у Вашингтоні. Зокрема, раніше в Україну доставили партію протитанкових ракет Javelins.

6 лютого прибула ще одна партія військової допомоги від Сполучених Штатів Америки – уже шоста за рахунком. До Києва доставили літаком 84 тонни боєприпасів – бойових набоїв до стрілецької зброї.

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