Лукашенко створив ПВК і вербує бойовиків Вагнер: у ЗСУ назвали мету диктатора

Приватна військова компанія ГардСервіс була створена ще в 2019 році спеціальним указом Лукашенка, вона на регулярній основі співпрацює з ПВК Вагнер.

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Лукашенко набирає бойовиків ПВК Вагнер у свою приватну армію, щоб вона "захистила" його режим від загроз / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Білоруський директор Олександр Лукашенко створив власну приватну військову компанію ГардСервіс і займається вербуванням бойовиків ПВК Вагнер. Ключове завдання угруповання - протидія різним "несприятливим" для правлячого в Мінську режиму сценаріям.

Як повідомили в Центрі національного опору при Силах спеціальних операцій ЗСУ, Лукашенко ще в 2019 році своїм спецуказом створив ПВК ГардСервіс і тепер вербує туди найманців ПВК Вагнер.

У ЦНС зазначили, що ПВК формується на базі бойовиків-вагнерівців: всім найманцям, які не захотіли підписувати контракти з Міноборони окупантів РФ і їхати воювати проти України, запропонували приєднатися до ГардСервіс.

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Сама ПВК Лукашенко базується в Мариній гірці Мінської області – на базі колишнього центру спеціальної підготовки Динамо.

Навіщо Лукашенко створив свою ПВК

У Центрі акцентували увагу на тому, що ключовим завданням ПВК ГардСервіс стане вирішення питань, спрямованих на протидію опозиції на випадок "несприятливого політичного сценарію" для Лукашенка і його режиму.

Підкреслюється, що ГардСервіс створили ще в 2019 році спецуказом Лукашенка. Група на регулярній основі співпрацює з ПВК Вагнер.

Ситуація з ПВК Вагнер

Керівник найманців ПВК Вагнер Євген Пригожин 23 червня звинуватив Міноборони окупантів РФ у ударах по тилових позиціях вагнерівців і заявив про поході свого 25-тисячного угруповання на Москву.

Наступного дня, 24 червня, Вагнер взяв під контроль Ростов-на-Дону і рухався до столиці країни-агресора.

Однак увечері того ж дня Пригожин зупинив наступ на Москву. Рішення було ухвалено за посередництва ФСБ і глави Білорусі Олександра Лукашенка. Згідно з домовленостями, Пригожин поїхав з частиною ПВК Вагнер на територію Білорусі, проте він періодично з'являвся в РФ.

23 серпня у Тверській області розбився літак з Пригожиним і його соратниками. На борту був і Вагнер – Дмитро Уткін.

Пригожина поховали 29 серпня на Пороховському кладовищі в Санкт-Петербурзі. Уткіна поховали 31 серпня на Федеральному військовому меморіальному кладовищі в Митищах Московської області.

Українські прикордонники 24 серпня підтвердили відтік "вагнерівців" з Білорусі. За словами спікера Держпрогранслужби Андрія Демченка, така ситуація була ще до загибелі Пригожина, а після неї найманці можуть і надалі залишати Білорусь.

Демонтаж таборів ПВК Вагнер у Білорусі триває. На території Росії вербування бойовиків зупинено. Майбутнє бандформування під питанням.

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