УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Лукашенко створив ПВК і вербує бойовиків Вагнер: у ЗСУ назвали мету диктатора

Андрій Ганчук
11 вересня 2023, 17:46 оновлено 11 вересня, 17:52
125
Приватна військова компанія ГардСервіс була створена ще в 2019 році спеціальним указом Лукашенка, вона на регулярній основі співпрацює з ПВК Вагнер.
Лукашенко, ПВК Вагнер
Лукашенко набирає бойовиків ПВК Вагнер у свою приватну армію, щоб вона "захистила" його режим від загроз / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Білоруський директор Олександр Лукашенко створив власну приватну військову компанію ГардСервіс і займається вербуванням бойовиків ПВК Вагнер. Ключове завдання угруповання - протидія різним "несприятливим" для правлячого в Мінську режиму сценаріям.

Як повідомили в Центрі національного опору при Силах спеціальних операцій ЗСУ, Лукашенко ще в 2019 році своїм спецуказом створив ПВК ГардСервіс і тепер вербує туди найманців ПВК Вагнер.

У ЦНС зазначили, що ПВК формується на базі бойовиків-вагнерівців: всім найманцям, які не захотіли підписувати контракти з Міноборони окупантів РФ і їхати воювати проти України, запропонували приєднатися до ГардСервіс.

відео дня

Сама ПВК Лукашенко базується в Мариній гірці Мінської області – на базі колишнього центру спеціальної підготовки Динамо.

Навіщо Лукашенко створив свою ПВК

У Центрі акцентували увагу на тому, що ключовим завданням ПВК ГардСервіс стане вирішення питань, спрямованих на протидію опозиції на випадок "несприятливого політичного сценарію" для Лукашенка і його режиму.

Підкреслюється, що ГардСервіс створили ще в 2019 році спецуказом Лукашенка. Група на регулярній основі співпрацює з ПВК Вагнер.

Ситуація з ПВК Вагнер

Керівник найманців ПВК Вагнер Євген Пригожин 23 червня звинуватив Міноборони окупантів РФ у ударах по тилових позиціях вагнерівців і заявив про поході свого 25-тисячного угруповання на Москву.

Наступного дня, 24 червня, Вагнер взяв під контроль Ростов-на-Дону і рухався до столиці країни-агресора.

Однак увечері того ж дня Пригожин зупинив наступ на Москву. Рішення було ухвалено за посередництва ФСБ і глави Білорусі Олександра Лукашенка. Згідно з домовленостями, Пригожин поїхав з частиною ПВК Вагнер на територію Білорусі, проте він періодично з'являвся в РФ.

23 серпня у Тверській області розбився літак з Пригожиним і його соратниками. На борту був і Вагнер – Дмитро Уткін.

Пригожина поховали 29 серпня на Пороховському кладовищі в Санкт-Петербурзі. Уткіна поховали 31 серпня на Федеральному військовому меморіальному кладовищі в Митищах Московської області.

Українські прикордонники 24 серпня підтвердили відтік "вагнерівців" з Білорусі. За словами спікера Держпрогранслужби Андрія Демченка, така ситуація була ще до загибелі Пригожина, а після неї найманці можуть і надалі залишати Білорусь.

Демонтаж таборів ПВК Вагнер у Білорусі триває. На території Росії вербування бойовиків зупинено. Майбутнє бандформування під питанням.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Олександр Лукашенко ПВК Вагнер новини Білорусі
Реклама

Головне за день

Під загрозою великі міста України: експерт назвав, куди РФ націлила Іскандери

Під загрозою великі міста України: експерт назвав, куди РФ націлила Іскандери

18:24 Україна
Лукашенко створив ПВК і вербує бойовиків Вагнер: у ЗСУ назвали мету диктатора

Лукашенко створив ПВК і вербує бойовиків Вагнер: у ЗСУ назвали мету диктатора

17:46 Світ
РФ виробляє ракети десятками: у ГУР назвали, чим можуть бити окупанти по Україні

РФ виробляє ракети десятками: у ГУР назвали, чим можуть бити окупанти по Україні

17:34 Україна
Всі головні новини

Останні новини

18:43

Чоловік Анни Трінчер потрапив за ґрати: "Дали телефон зателефонувати адвокатам"

18:38

Чи можна назвати дитину "Кіріл", "Нікіта" чи "Даніла": Авраменко здивував відповіддю

18:24

Під загрозою великі міста України: експерт назвав, куди РФ націлила Іскандери

18:16

Як швидко позбутися від цвілі у ванній: 5 перевірених методів

18:14

"Ми не воюємо ні з якими українцями": Симоньян відзначилася новою пропагандистською маячнею

Розпад ОДКБ підкосить вплив Путіна, Росію чекає занепад - ЛеоновРозпад ОДКБ підкосить вплив Путіна, Росію чекає занепад - Леонов
17:46

Лукашенко створив ПВК і вербує бойовиків Вагнер: у ЗСУ назвали мету диктатора

17:34

РФ виробляє ракети десятками: у ГУР назвали, чим можуть бити окупанти по Україні

17:29

Китайська співачка-путіністка, яка у знищеному Маріуполі виконувала "Катюшу", назвала українців "нацистами"

17:22

Голос країни-13: 25-річний воїн приголомшив тренерів піснею про невідомих героївВідео

Реклама
16:47

ООН хоче "обнулити" частину санкцій проти РФ: з'явилась гостра реакція Кулеби

16:45

Росія запанікувала через несподівану витівку Вірменії: у Кремлі будуть "розбиратися"

16:33

Це придумав геній: навіщо потрібна кишеня на чоловічих трусах

16:31

Шалено чудова закуска для ледачих: швидкий рецепт з лаваша за 3 хвилиниВідео

16:28

Прикордонники зачистили позиції РФ: біля Куп'янська знищили росіян і взяли полоненихВідео

16:20

Теронліфанс на колесах: дівчина в Києві каталася на авто в комендантську годину і хвалилася перепусткою

16:18

ГУР - про взяття "вишок Бойка": війська РФ послабилися, ЗСУ зробили крок до Криму

16:09

Коли в Україні суттєво похолодає: синоптик назвала дати

15:53

Близько 70% росіян хочуть здатися у полон ЗСУ: в ГУР пояснили такий рекордний стрибок

15:49

Чи "посиплеться" РФ після падіння рубля: експерт пояснив помилку багатьох прогнозів

15:30

Іран планує передати РФ ракети малої та великої дальності – директор Моссаду

Реклама
15:28

Що ви побачили першим: оптична ілюзія визначить, яка ви людина

15:24

Ідеальна ранкова зарядка на 9 хв: тренерка показала комплекс вправ на всі групи м'язівВідео

15:17

Чим шкідливі синтетичні тканини: ці відомості здивують будь-якого

15:07

Контрнаступ, ультиматум Путіну і ATACMS: що сказав Зеленський західним ЗМІ

14:55

Кім Чен Ин виїхав на зустріч з Путіним у бронепоїзді

14:28

Вибили окупантів РФ і звільнили майже 5 кв. км: ЗСУ потужно просунулися на півдні

14:26

Найсексуальніший чоловік у світі таємно одружився - ЗМІ

14:15

Контрнаступ восени не зупиниться, але йтиме "на ногах": Буданов заявив про перешкодиВідео

14:08

Яка країна стала найбільш недооціненим союзником УкраїниПогляд

13:39

Лула да Сілва дав задню: заговорив про арешт Путіна в Бразилії

13:32

Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик на Луганський напрямок

13:30

В Україні підскочили ціни на важливий для борщу продукт: що сталося

13:16

Курс валют різко стрибне до 41 грн за долар: у Мінфіні дали прогноз на 2024 рік

13:09

Чому не можна лягати спати з мокрою головою і чим це небезпечно

12:41

Грітися більше не буде: як почистити комп'ютер або ноутбук від пилу в домашніх умовах

12:41

У РФ путіністку Дубцову на шоу поміняли на Лорак: мовчунку-українку росіяни "закидали брудом" в Мережі

12:38

Україна взяла під контроль "вишки Бойка" в Чорному морі: деталі операції ГУРВідео

12:11

"Горить все": Буданов розповів про "диво-зброю" Росії на фронті в Україні

12:10

Дідусь легкої поведінки: пластика перетворила Кіркорова в тремтячого стариганаВідео

12:07

Мобілізація в Росії: Путін хоче набрати 420 тисяч осіб - британська розвідка

Реклама
11:50

Ось як швидко видалити неприємний запах у холодильнику: про це знають не всі

11:37

Любов, ню і роботи: Белла Хадід поголилася наголо для модного кампейну

11:30

Допомагав РФ готувати удари по ТЕЦ Києва: СБУ піймала "на гарячому" зрадника з Нацгвардії

11:24

РФ готується до нового масштабного наступу: експерт назвав можливу дату атаки

11:19

Доведи, що розумний: тест Струпа від нейропсихологів за секунди покаже рівень вашого інтелекту

11:04

"Росія стріляє собі в ногу": експерт спрогнозував, чим закінчаться плани Кремля щодо тиску на захід через Білорусь

10:39

Оптична ілюзія для найуважніших: потрібно знайти слово "хобі" за 13 секунд

10:25

Гроші для пенсіонерів від ООН: у Пенсійному розповіли, чи будуть вони враховуватися при призначенні субсидії

10:23

Точилка не потрібна: як заточити навіть найтупіші ножиці за пару хвилин

09:59

До Києва несподівано приїхала глава МЗС Німеччини: названо ключові питання переговорів

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти