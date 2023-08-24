Українські прикордонники підтвердили відтік "вагнерівців" з Білорусі

Відтік найманців може збільшитися на тлі вбивства глави "вагнерівців" Євгена Пригожина.

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У Білорусі спостерігається відтік вагнерівців / Колаж: Главред, фото: Радіо Свобода , depositphotos.com

Після того як літак з ватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним збила, по всій ймовірності, російська ППО, найманці почали збиратися і готуватися до наступу на РФ. Українські прикордонники та розвідка вже фіксують відтік "вагнерівців" з території Білорусі. Про це заявив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.

Прикордонники фіксували відтік "вагнерівців" в останні кілька днів і переконані, що після новин про Пригожина він посилиться.

"Ми фіксуємо, що кількість представників "ПВК Вагнер" в Республіці Білорусь За останній час зменшилася. І така ситуація була ще до вчорашнього дня", - говорить Демченко.

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Водночас прикордонники заявили, що "вагнерівці" не становлять значної загрози Україні.

Чому впав літак Пригожина

Американські чиновники переконані, що літак, у якому летів Пригожин та його заступники, збила ракета "земля-повітря", випущена з російської системи ППО. Про це повідомляє Reuters.

Водночас чиновники кажуть, що ця інформація поки що перевіряється.

Вбивство Пригожина

Нагадаємо, ввечері 23 серпня стало відомо про те, що у Росії впав літак з Пригожиним. Літак впав у Тверській області. Всі люди, які були всередині, не вижили. Відомо, що в літаку було 10 осіб.

Пізніше на це відреагували "вагнерівці" і звинуватили Путіна у вбивстві Пригожина. Вони заявили, що якщо загибель Пригожина підтвердиться, то "вагнерівці" організують другий "Марш справедливості" і підуть на Москву.

Також повідомлялося, що літак Пригожина збила російська ППО. Свідки чули два вибухи, після яких літак почав падати. Після цього у небі з'явились два сліди.

У Центрі нацспротиву повідомили про те, що "вагнерівці" формують колони для наступу на Москву. Вони згортають частини таборів в Білорусі і планують рухатися в напрямку РФ. Однак білоруські спецслужби намагаються перешкодити їм.

У Зеленського натякнули, хто стоїть за вбивством Пригожина. Михайло Подоляк переконаний, що таким чином Путін вирішив помститися Пригожину за його заколот і наступ на Москву.

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