ПВК Вагнер припинила вербування найманців: Пригожин розповів про плани

Велика частина найманців угруповання бойовиків Вагнер наразі "знаходиться у відпустці", нестачі особового складу на даний момент немає, сказав Євген Пригожин.

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ПВК Вагнер продовжує "працювати" в Африці та Білорусі-Пригожин / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

Ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин підтвердив, що угруповання припинило набір нових найманців. Велика частина бойовиків знаходиться "у відпустці". Вагнер продовжує "працювати" в Африці, "підготовчих центрах" республіки Білорусь і визначається зі своїми подальшими планами.

Близький до бойовиків Telegram-канал Grey Zone опублікував заяву Пригожина, який сказав, що бойовики припинили вербування нових найманців. Нібито через відсутність нестачі особового складу.

"Сьогодні відкриття центрів щодо набору поки не визначено. Наразі ми не маємо дефіциту в особовому складі, ми не плануємо здійснювати новий набір", - сказав Пригожин.

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За його словами, ПВК продовжує працювати в Африці та Білорусі і визначається з новими завданнями.

"Група Вагнера продовжує свою діяльність в Африці, а також у підготовчих центрах у Білорусі. Сьогодні ми визначаємося з наступними нашими завданнями, контур яких все більш і більш чітко промальовується", - підкреслив Євген Пригожин.

Ситуація з Пригожиним і ПВК Вагнер

У бойовиків ПВК Вагнер 30 липня заявили, що угруповання тимчасово припиняє набір найманців на 1 місяць. Причиною назвали неучасть у війні проти України та переїзд до Білорусі.

"У зв'язку з тимчасовою не участю ПВК Вагнер у спеціальній військовій операції і переїздом до Республіки Білорусь ми тимчасово припиняємо роботу регіональних центрів з набору до ПВК Вагнер терміном на 1 місяць", - сказали у бойовиків.

Раніше Пригожин зробив заяву з Білорусі, де він і частина бойовиків Вагнер змушені перебувати після невдалого походу на Москву. Пригожин заявив про ганьбу окупантів Росії в сказав, що його найманці поки що не будуть воювати проти України. Вони почекають, коли з'явиться можливість, щоб "проявити себе на повну".

Пригожина 26 липня побачили у Санкт-Петербурзі, де у той час в період з 27 по 28 липня проходив саміт Росія-Африка. Один із соратників ватажка ПВК Вагнер Дмитро Ситий опублікував фотознімок Пригожина з одним з гостей саміту і сказав, що фото зробили нібито на самому заході. Як з'ясували журналісти, фотографія виявилася з готелю Трезіни, власником якого і є Пригожин.

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