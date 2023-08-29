Бунт ПВК Вагнера: експерт РФ назвав спільників Пригожина в ФСБ і Генштабі

Диктатор Володимир Путін зараз веде зачистку серед верхівки російських силовиків, вважає Ігор Яковенко.

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Ігор Яковенко оцінив результат бунту Євгена Пригожина / Колаж: Главред, фото: скріншот

Серед російського військового генералітету, а також в середовищі керівництва ФСБ є люди, які налаштовані проти глави МО РФ Сергія Шойгу, заявив російський опозиціонер, журналіст і соціолог Ігор Яковенко.

Він упевнений в тому, що в російській владній верхівці сьогодні є очевидний розкол. "Вершина цього розколу і його наочна демонстрація була якраз в заколоті Пригожина. Зрозуміло, що Пригожин не окремий кримінальник, який придумав захопити Ростов, протягом восьми місяців принижувати армію, обзивати Путіна і потім пішов маршем на Москву. Зрозуміло, що у нього була серйозна підтримка", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт упевнений, що серед симпатиків Пригожина можна відзначити, в тому числі і генерала Сергія Суровікіна.

"І тих самих генералів-потеряшек, їх на сьогодні близько півтора десятків, в тому числі і таких високопоставлених, як заступник міністра оборони генерал Євкуров і заступник начальника Генштабу генерал Алексєєв, які зникли з радарів. Їх ніхто не бачив більше двох місяців з моменту, коли вони посиділи на лавочці з Пригожиним і поспілкувалися з ним на тему, чи віддавати Шойгу з Герасимовим чи ні. В результаті всі вони зникли", - підкреслив він.

Співрозмовник вважає, що така ситуація свідчить про те, що диктатор Володимир Путін зараз веде зачистку серед верхівки російських силовиків.

"І ця зачистка не тільки в міністерстві оборони. Якась частина ФСБшників, безумовно, прихильники того, щоб почати більш рішучу війну", - не виключив він.

Яковенко додав, що частина російської силової еліти дійсно хоче подальшої ескалації війни.

"Якась частина зацікавлена в тому, щоб війна тривала в цьому уповільненому режимі. А якась частина, і вона існує не тільки в армії, але і в ФСБ, налаштована на те, щоб здійснити договірняк із Заходом і з Україною", - резюмував він.

Дивіться відео - інтерв'ю Ігоря Яковенка Главреду:

Раніше в ISW розкрили, хто хотів смерті Пригожина більше, ніж Путін. Міноборони Росії активізувало зусилля, щоб" задушити " вагнерівців у Сирії та Африці, вважають аналітики.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відреагував на загибель Пригожина. Зеленський заявив, що Україна не має ніякого відношення до загибелі Пригожина.

Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

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