УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

РФ готова ввести свої війська до Грузії: у Кремлі видали заяву про "порятунок"

Юлія Закрепа
22 липня 2024, 16:03оновлено 22 липня, 16:33
226
Москва може піти на цей крок, якщо у Тбілісі звернуться із цим проханням до них.
РФ готова ввести свої війська до Грузії: у Кремлі видали заяву про 'порятунок'
Росія може почати вторгнення у Грузію / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Заступник голови Ради Федерації Андрій Клімов повідомив про плани країни-агресорки Росії введення своїх військ до Грузії, аби допомогти партії "Грузинська мрія" утримати владу. Москва може піти на цей крок, якщо Тбілісі звернеться з цим проханням.

У Клімова запитали, чи готова РФ втрутися у державні справи Грузії. Відповідаючи на запитання, він провів паралель із Сирією з Башаром Асадом та заявив, мовляв, хто звертається до Росії, отримує військову допомогу, передають росЗМІ.

"Будь-який державний переворот - це втручання зовнішніх сил у внутрішні справи іншої держави, що є порушенням Статуту ООН. Я вам скажу ще дещо, наприклад, була спроба повалити державу в Сирії. Коли законний уряд Асада звернувся до нас за військовою допомогою, ми надали їм цю допомогу, і, як ви знаєте, ситуація в Сирії стабілізувалася", - цинічно висловився Андрій Клімов.

відео дня

Злочини РФ у Сирії

Нагадаємо, що 30 вересня 2015 року російські військові втрутилися в громадянську війну в Сирії на боці проросійського уряду Башара Асада. У лютому 2016 року російські військові літаки навмисно обстріляли мирних жителів і рятувальників. Тоді ж вона почала застосовувати касетні боєприпаси.

Сирійська обсерваторія з прав людини стверджує, що станом на 2018 рік внаслідок ударів авіації Росії та артилерійських обстрілів у Сирії загинули 18 000 людей, у тому числі майже 8 000 мирних жителів, передає Вікіпедія.

Російське вторгнення - що відомо

Нагадаємо, що стало відомо, на який компроміс готовий Путін, щоб зупинити наступ і обстріли України. РФ може припинити наступальні дії на території України та обстріли українських міст в рамках компромісного варіанту закінчення бойових дій.

На Заході назвали місто, на яке "націлилася" РФ та як змінились плани диктатора. Війська країни-окупанта Росії роблять класичну помилку в рамках війни проти України і самі собі ж завдають шкоди, припустив аналітик Ендрю Таннер.

Росія привезла 300 бойовиків Асада з Сирії і відправить їх на війну з Україною. Після проходження бойової підготовки їх збираються відправити на війну проти України. Їм платитимуть по 1200 доларів на місяць.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Кремль вторгнення Росії новини Грузії
Реклама

Головне за день

Удар по Су-34 і складу ПММ: у Мережі розкрили деталі атаки БПЛА на аеродром у РФ

Удар по Су-34 і складу ПММ: у Мережі розкрили деталі атаки БПЛА на аеродром у РФ

17:11 Україна
ATACMS добили техніку РФ на ремонті: подробиці нових вибухів у Криму

ATACMS добили техніку РФ на ремонті: подробиці нових вибухів у Криму

16:56 Україна
Світло можуть взагалі не вимикати: голова "Укренерго" шокував радісним прогнозом

Світло можуть взагалі не вимикати: голова "Укренерго" шокував радісним прогнозом

16:16 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

В Україні вирує майже 6-бальна буря: коли закінчиться шторм 21561

В Україні вирує майже 6-бальна буря: коли закінчиться шторм

Путін поставив НАТО ультиматум щодо країн Балтії: названо хитру роль Лукашенка 8524

Путін поставив НАТО ультиматум щодо країн Балтії: названо хитру роль Лукашенка

Камала Гарріс зробила рішучу заяву після балотування в президенти США 5340

Камала Гарріс зробила рішучу заяву після балотування в президенти США

Спека відступає: Україну накриють грози та дощі - де чекати негоди 2587

Спека відступає: Україну накриють грози та дощі - де чекати негоди

Останні новини

17:11

Удар по Су-34 і складу ПММ: у Мережі розкрили деталі атаки БПЛА на аеродром у РФ

16:56

Навіщо потрібні лінії на долонях: неочікувана відповідь спеціалістів

16:56

ATACMS добили техніку РФ на ремонті: подробиці нових вибухів у Криму

16:44

Наліт і пліснява вже не повернеться: як відмити бачок унітазу всередині

16:17

Закуска, яка затьмарить будь-кого: рецепт готувати всього 5 хвилинВідео

Росія в силах воювати ще 3-5 років, але Україна може перемогти вже у 2025-му – ЖдановРосія в силах воювати ще 3-5 років, але Україна може перемогти вже у 2025-му – Жданов
16:16

Світло можуть взагалі не вимикати: голова "Укренерго" шокував радісним прогнозом

16:13

Швидше, ніж приготувати яєчню: дивовижний рецепт ледачих чебуреків на раз-дваВідео

16:13

"Дамба не витримає": Жданов розкрив сценарій ядерного удару РФ по Київській ГЕСВідео

16:03

РФ готова ввести свої війська до Грузії: у Кремлі видали заяву про "порятунок"

Реклама
15:57

Росія розширила головний удар на фронті, резерву в неї більше немає - прогнозВідео

15:49

Магніти для статків: топ-3 знаки зодіаку, що притягують багатство

15:32

Коли ЗСУ отримають перевагу в повітрі завдяки F-16: командувач США дав відповідь

15:22

Син Трампа потролив Зеленського через гучну заяву Байдена: відповідь РНБО

15:13

Україну накриє пекельна спека та грози: якою буде погода найближчими днями

15:10

Значний "кругляк": Леся Нікітюк засвітилася з каблучкою на пальці

15:05

Любовний гороскоп на тиждень з 22 по 28 липня: Стрільцям - радість, Левам - романтика

14:51

Це здивувало би Путіна: ЗМІ дізналися, як Трамп ставиться до Зеленського

14:38

Чому кіт нявкає вночі: неочікувана розгадка поведінки улюбленців

14:33

Нічний удар по російському заводу в Туапсе: що сказали в ГУР

14:30

Росія почала стрімкий наступ на Торецьк: командир взводу заявив про важку ситуацію

Реклама
14:19

РФ перекинула 30 000 росгвардійців в Україну: розвідка Британії розкрила їх завдання

14:14

4 знаки зодіаку, які дають найкращі поради

14:02

Росіяни божеволіють: Крістіна Орбакайте вийшла на зв'язок і розлютила пропагандистів

13:32

"Жахливо слухати": з'явилося відео, як Віра Брежнєва співає наживо

13:21

Якою буде Україна через 10 роківПогляд

13:09

Наступу ЗСУ в цьому році не буде, але є шанс заблокувати Крим - Згурець

13:09

"2025-й може бути роком контрнаступу": Жданов назвав рік перемоги України у війні

13:02

Китайський гороскоп на завтра 23 липня: Бикам - гучна подія, Тиграм - боротьба із залежністю близької людини

12:56

Коваленко розкрив, кому могла бути вигідна смерть Ірини Фаріон

12:56

Наступ РФ на Київ через рік або два: Жданов назвав умовуВідео

12:35

Гарріс потрібно ухвалити важливе рішення: хто може стати кандидатом у віцепрезиденти США

12:18

Без пасток та отрути: народні засоби від мишей - гризуни тікатимуть самі

12:06

"Путін дуже хоче дістати Харків": Жданов розкрив серйозний сценарій наступу РФВідео

11:48

Чи залишиться Байден президентом США до кінця терміну: у Білому домі здивували заявою

11:37

У родині Ектора Хіменес-Браво поповнення: "Моя дівчинка стала мамою"Відео

11:13

Церковне свято 22 липня: що заборонено робити на Марії Магдалини

11:07

Коли та як Україна може зруйнувати Кримський міст: Жданов здивував припущеннямВідео

10:55

"Панікувати не треба": Жданов пояснив, чи є ризик нового наступу РФВідео

10:36

Гороскоп на завтра 23 липня: Терезам - неймовірна удача, Скорпіонам - жахливий день

10:27

Андрій Шевченко з гордістю показав сина, який грає за збірну України з футболу

Реклама
10:01

Що може зупинити наступ Росії: Сирський розповів про важливі фактори

09:42

Дрон атакував військовий аеродром у Ростовській області РФ: що відомоВідео

09:31

"Справжня половинка": El Кравчук розкрив головний секрет свого особистого життя

09:14

Завершити війну за 24 години: чи під силу таке Трампу - Майк Джонсон

08:48

РФ готується посилити наступ: аналітики заявили про збільшення війська на Харківщині

08:44

Ймовірна кандидатка в президенти США: що відомо про Камалу Гарріс

08:42

РФ просунулася в районі чотирьох населених пунктів Донбасу - Deep State

08:30

Що означає тату метелика у жінки: у чому небезпека такого символу

07:32

У Туапсе прогриміло 5 вибухів: у РФ заявили про атаку дронів на НПЗВідео

07:01

Як Україні якнайшвидше вступити в НАТО без будь-яких умовПогляд

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження подругиЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти