РФ готова ввести свої війська до Грузії: у Кремлі видали заяву про 'порятунок'

Москва може піти на цей крок, якщо у Тбілісі звернуться із цим проханням до них.

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Росія може почати вторгнення у Грузію / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Заступник голови Ради Федерації Андрій Клімов повідомив про плани країни-агресорки Росії введення своїх військ до Грузії, аби допомогти партії "Грузинська мрія" утримати владу. Москва може піти на цей крок, якщо Тбілісі звернеться з цим проханням.

У Клімова запитали, чи готова РФ втрутися у державні справи Грузії. Відповідаючи на запитання, він провів паралель із Сирією з Башаром Асадом та заявив, мовляв, хто звертається до Росії, отримує військову допомогу, передають росЗМІ.

"Будь-який державний переворот - це втручання зовнішніх сил у внутрішні справи іншої держави, що є порушенням Статуту ООН. Я вам скажу ще дещо, наприклад, була спроба повалити державу в Сирії. Коли законний уряд Асада звернувся до нас за військовою допомогою, ми надали їм цю допомогу, і, як ви знаєте, ситуація в Сирії стабілізувалася", - цинічно висловився Андрій Клімов. відео дня

Злочини РФ у Сирії

Нагадаємо, що 30 вересня 2015 року російські військові втрутилися в громадянську війну в Сирії на боці проросійського уряду Башара Асада. У лютому 2016 року російські військові літаки навмисно обстріляли мирних жителів і рятувальників. Тоді ж вона почала застосовувати касетні боєприпаси.

Сирійська обсерваторія з прав людини стверджує, що станом на 2018 рік внаслідок ударів авіації Росії та артилерійських обстрілів у Сирії загинули 18 000 людей, у тому числі майже 8 000 мирних жителів, передає Вікіпедія.

Російське вторгнення - що відомо

Нагадаємо, що стало відомо, на який компроміс готовий Путін, щоб зупинити наступ і обстріли України. РФ може припинити наступальні дії на території України та обстріли українських міст в рамках компромісного варіанту закінчення бойових дій.

На Заході назвали місто, на яке "націлилася" РФ та як змінились плани диктатора. Війська країни-окупанта Росії роблять класичну помилку в рамках війни проти України і самі собі ж завдають шкоди, припустив аналітик Ендрю Таннер.

Росія привезла 300 бойовиків Асада з Сирії і відправить їх на війну з Україною. Після проходження бойової підготовки їх збираються відправити на війну проти України. Їм платитимуть по 1200 доларів на місяць.

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