Удари дронів по російських об'єктах завдаються з території РФ - британська розвідка

Атаки безпілотниками російських аеродромів в глибокому тилу майже точно здійснюються з території Росії, повідомляють офіцери британські розвідки.

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Дрон, вибух / Колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Атаки дронами російських аеродромів у глибокому тилу майже точно здійснюються з території країни-агресора Росії. До такого висновку прийшли співробітники британської розвідки.

"У Псковській області недалеко від кордону з Естонією губернатор організував добровільні дружини для запобігання подальших атак безпілотних літальних апаратів (БпЛА) на авіабазу "Хрести". Повідомляється, що в патрулі записалося до 800 осіб. Ця ініціатива була зроблена після того, як 29 серпня 2023 р. було зафіксовано пошкодження двох транспортних літаків Іл-76", - повідомляють вони.

На думку британських офіцерів, "волонтерські загони", які вирішила підготувати країна-агресор РФ для боротьби з дронами свідчать про нездатність регулярної армії впоратися із завданням захисту неба,

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"Зважаючи на обмежену дальність польоту квадрокоптерів БпЛА, атаки на бази майже напевно були зроблені з території Російської Федерації. [...] Створення таких добровільних охоронних патрулів, ймовірно, послужить стримуючим фактором і забезпечить певний рівень захисту від квадрокоптерів, керованих з безпосередній близькості від авіабази", - наголошується в повідомленні британських розвідників.

Атаки дронів на Росію

5 вересня у Міністерстві оборони країни-агресора РФ заявили про атаку дронів і роботі засобів протиповітряної оборони в трьох областях - Калузькій, Тверській і Московській. Безпілотники нібито збили.

1 вересня в Люберцях Московської області країни-агресора Росії після атаки безпілотника сталася пожежа на Томілінському електронному заводі. Там горить цех, де роблять електроніку для ракет російських окупантів. Система протиповітряної оборони не спрацювала.

Вночі 28 серпня в країні-агресорі Росії поскаржилися на атаку безпілотників. Вибух прогримів у підмосковному місті Люберці. У Міноборони РФ заявили про те, що сили Російської ППО збили кілька дронів і звинуватили в атаці Україну.

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