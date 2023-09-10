Удари дронів по російських об'єктах завдаються з території РФ - британська розвідка

Атаки дронами російських аеродромів у глибокому тилу майже точно здійснюються з території країни-агресора Росії. До такого висновку прийшли співробітники британської розвідки.
"У Псковській області недалеко від кордону з Естонією губернатор організував добровільні дружини для запобігання подальших атак безпілотних літальних апаратів (БпЛА) на авіабазу "Хрести". Повідомляється, що в патрулі записалося до 800 осіб. Ця ініціатива була зроблена після того, як 29 серпня 2023 р. було зафіксовано пошкодження двох транспортних літаків Іл-76", - повідомляють вони.
На думку британських офіцерів, "волонтерські загони", які вирішила підготувати країна-агресор РФ для боротьби з дронами свідчать про нездатність регулярної армії впоратися із завданням захисту неба,
"Зважаючи на обмежену дальність польоту квадрокоптерів БпЛА, атаки на бази майже напевно були зроблені з території Російської Федерації. [...] Створення таких добровільних охоронних патрулів, ймовірно, послужить стримуючим фактором і забезпечить певний рівень захисту від квадрокоптерів, керованих з безпосередній близькості від авіабази", - наголошується в повідомленні британських розвідників.
Атаки дронів на Росію
5 вересня у Міністерстві оборони країни-агресора РФ заявили про атаку дронів і роботі засобів протиповітряної оборони в трьох областях - Калузькій, Тверській і Московській. Безпілотники нібито збили.
1 вересня в Люберцях Московської області країни-агресора Росії після атаки безпілотника сталася пожежа на Томілінському електронному заводі. Там горить цех, де роблять електроніку для ракет російських окупантів. Система протиповітряної оборони не спрацювала.
Вночі 28 серпня в країні-агресорі Росії поскаржилися на атаку безпілотників. Вибух прогримів у підмосковному місті Люберці. У Міноборони РФ заявили про те, що сили Російської ППО збили кілька дронів і звинуватили в атаці Україну.
Інші новини:
- У ЗСУ жорстко попередили Росію: удари по Москві - це тільки початок
- Україна модернізує ракети Нептун, вони зможуть долітати до Москви - The War Zone
- Москву від БПЛА захищає арктичний "панцир": генерал пояснив причину