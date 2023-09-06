РФ вдарила по Україні дронами та балістикою: знищено 23 повітряні цілі

Всього були зафіксовані 33 ворожі повітряні цілі - дрони, ракети Х-101/Х-555/х-55 і один "Іскандер".

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РФ завдала ракетно-дронового удару по Україні / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, ДСНС

Вночі 6 вересня російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного й наземного базування, а також ударними дронами.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, всього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі:

7 ракет повітряного базування типу Х-101 / Х-555 / Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Енгельса;

1 балістичну ракету "Іскандер-М";

25 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного і південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони України було знищено 23 повітряні цілі:

відео дня

7 крилатих ракет Х-101 / Х-555 / Х-55;

1 балістична ракета "Іскандер-М";

15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Знищено 23 повітряні цілі / t.me/kpszsu

Нічна атака РФ по Україні

Рано вранці 6 вересня у Києві пролунали вибухи. Перед цим у столиці та по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

У столиці уламки ракети впали на торгове підприємство. Сталося загоряння. Жертв і постраждалих не виявлено.

Також вночі 6 вересня російські окупанти атакували дронами-камікадзе "Шахед" Одеську область. Внаслідок атаки загинула людина - співробітник агропідприємства. Він отримав важкі поранення й помер у лікарні.

Як повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер, впродовж майже трьох годин РФ атакувала Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками.

У кількох населених пунктах області зафіксовано руйнування та пожежі. Також пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

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